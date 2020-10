Sandoval: «Marxem de Girona amb 3 punts, tot i tenir-lo marcat al calendari com un partit difícil»

L'entrenador del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, ha valorat la victòria del seu equip aquest migdia a Montilivi (0-1).



LA VICTÒRIA

"Veníem a un camp molt difícil, que la temporada passada era candidat a l'ascens. La personalitat de l'equip, tant amb pilota com sense, ha estat la que volíem. Els jugadors han interpretat el que volíem. Era un partit assenyalat al calendari com a difícil i marxar de Girona amb 3 punts és molt important".



L'EQUIP

"Encara ens falten 41 punts per arribar als 51. L'objectiu és mantenir-nos a la categoria i quedar-nos al futbol professional. No hem perdut l'ADN del Fuenlabrada, solidari i competitiu. Tenim versatilitat amb els nous fitxatges, que s'estan adaptant a la situació i han vingut per donar un salt a la seva carrera esportiva. Moltes tenien ofertes millors. Les sinergies s'ajuntaran. Som inconformistes amb tot el que fem, segur que traurem coses a millorar d'aquest partit".



ELS 10 PUNTS

"Si els tenim ara, després no els trobarem a faltar. Amb el coronavirus, tot el que puguem guanyar serà benvingut. Volem demostrar que la plantilla té recanvis. La direcció esportiva ha fitxat dos jugadors per posició i això em dona tranquil·litat. Gairebé no hem notat l'expulsió".



EL GIRONA

"El Girona ha començat més tard i s'ha de comprendre. No té el mateix ritme competitiu que nosaltres. Francisco té una bona plantilla, només cal veure els noms: Stuani, Samu Sáiz... És un dels candidats a ascendir, així ho van plantejar i així ho van demostrar. Espero que reprenguin les sensacions de gran equip perquè tenen una gran plantilla i entrenador. Falta un dia per tancar el mercat i el Girona, vulguis o no, està en construcció. Els desitjo el millor".