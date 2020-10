Fa 14 anys de l'últim cop que l'equip va engegar la Lliga amb un 0 de 6

El més important, i el que realment compta, és el final. És com s'acaba. Ara bé, començar amb bon peu sempre és millor, posats a escollir. I si no, que ho diguin al Fuenlabrada, que ja té 10 punts al sarró. «Aquests ja no els trobarem a faltar després», deia ahir el seu entrenador, José Ramón Sandoval. Ho feia amb tota la raó del món. No pot pensar el mateix Francisco. Ni el Girona, com a institució, la plantilla i per descomptat la seva afició. La realitat és una altra. Malgrat acumular menys partits que altres equips, l'inici ni de bon tros ha sigut el desitjat. Dos partits i dues derrotes. És a dir, un 0 de 6 dels que fan mal i que encenen les alarmes, sobretot tenint en compte quin és l'estat actual de la plantilla a aquestes altures de la pel·lícula. Fa temps que no es començava tan malament com ara. En aquesta etapa moderna al futbol professional no havia passat mai fins ara. Toca remuntar-se més d'una dècada enrere per trobar un precedent calcat.

Fa 14 anys de l'últim cop que el Girona inaugurava la temporada perdent tots dos primers partits. Va ser el curs 06/07, a la Tercera Divisió i amb Joan Carrillo a la banqueta. Llavors, desfetes contra l'Europa (4-1) i també el Reus (0-1). No va arribar una tercera perquè després es va guanyar a Blanes (2-3) per calmar el temporal, encara que el mateix Carrillo saltaria al desembre per culpa d'un 5-1 sagnant al Prat. Javi Salamero i Ricardo Rodríguez es van fer càrrec d'una plantilla que tancaria la Lliga en segona posició, amb 82 punts, i que acabaria pujant a la Segona Divisió B a través de la promoció. Era el primer pas per dur els gironins al futbol professional, on arribarien el 2008. Des de llavors, cap inici com l'actual. N'hi ha hagut de similars, això sí. L'any passat, un 1 de 6 empatant amb l'Sporting (1-1) i perdent a Albacete (1-0). El 2009, amb Cristóbal Parralo a la banqueta, tres quarts del mateix: 0-1 contra el Cartagena i taules al camp del Nàstic (1-1). I un precedent més, també a la categoria d'argent. El de l'exercici 11/12, amb un 1-4 amb l'Elx i un empat a Almeria (2-2). A Segona B, la temporada 07/08, tampoc es va començar massa bé. Desfeta a casa amb l'Alacant (0-1) i igualada a Benidorm (1-1). Això sí, en aquella ocasió el final també va ser feliç, perquè aquella plantilla es va refer per acabar celebrant l'ascens a Segona A al juny.