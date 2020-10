Un Girona ple de mancances mostra la trista nova realitat

Molt haurà de canviar avui la plantilla en l'últim dia de mercat per evitar que la nova realitat de Montilivi siguin els espectacles dantescos com el que es va viure ahir a Montilivi. Ara mateix, el Girona ni és un equip ni té plantilla per aspirar a res més que sigui no patir i gràcies. El Fuenlabrada va evidenciar les múltiples mancances d'un conjunt a mig construir per endur-se els tres punts de l'estadi gràcies a un còmic regal de Muric a Diéguez. Una derrota, la segona en dos partits, d'un Girona impotent i sense recursos que va acabar el partit amb tres nois del filial (Pau Víctor, Kebé i Turmo). I això que hi era Stuani, per a qui l'afició ha encès un carregament de ciris i creua els dits perquè avui no decideixi fer les maletes veient el que hi ha.

En fi, que en tindrem un bon feix.