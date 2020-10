la història es repeteix El 2009 Gusó i Salamero van fitxar tres jugadors a mitjanit

La maratoniana jornada d'ahir a les oficines de Montilivi va recordar molt la viscuda la nit del 31 d'agost del 2009. Després de molta espera i moments esperèntics, passada la mitjanit, Josep Gusó i Javi Salamero van sortir dels despatxos per anunciar els fitxatges de Sarmiento (Racing), Almirón (Alabès) i Calle (Nàstic). En el cas de Calle, es va arribar uns minuts tard i no va poder ser inscrit fins al gener però van fitxar tres jugadors, un més que ahir. Els responsables actuals del Girona, amb moltes més posicions per cobrir i, sobretot, més diners, que al 2009, només van concretar l'arribada de Bárcenas i Bustos, cedits, i tancats a 3/4 de 12 de la nit, sobre la campana.