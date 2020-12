«És un luxe tenir davanters preparats com Stuani, Sylla i Nahuel Bustos»

Poder entrenar cada dia amb més efectius és d´allò més important per a Francisco Rodríguez. El tècnic del Girona ha fet mans i mànigues tot aquest temps per fer créixer l´equip amb 21 punts a la classificació i sembla que per fi pot treballar amb sintonia. Ja va recuperar Cristhian Stuani i Nahuel Bustos en la victòria contra el Mirandés i avui torna a disposar de Pablo Moreno per enfrontar-se a l´Albacete (18.15 h). Valery i Aday van fer part de l´entrenament d´ahir amb el grup i podrien reaparèixer abans que acabi el 2020, mentre que Juanpe necessitarà més temps després de la nova lesió que va patir fa algunes setmanes.



El partit a Albacete

«La victòria contra el Mirandés era el que necessitàvem i buscàvem, va ser patida però ens feia falta. Ens enfrontem a un rival difícil que no està tenint resultats, però que ve de fer un bon partit a Gijón canviant de sistema i té davanters potents. L´equip sap que encara haurem de treballar molt durant tot els 90 minuts i veig els jugadors amb mentalitat guanyadora. Vull un Girona més atrevit amb la pilota, a part de mantenir la solidesa defensiva».

El calendari

«Ens ha tocat viure la situació de l´Albacete, amb menys recuperació que el rival, en moltes ocasions aquesta temporada i tot i així hem sortit amb resultats positius. Això significa que hi ha cap relaxació ni confiança per part nostra. L´Albacete s´hi juga molt i necessita guanyar com tothom en aquesta categoria. No ens confiem, en absolut. El nostre objectiu és guanyar i intentarem competir al màxim. Serà un partit difícil, però tenim l´ànim de millorar».

Valery i Aday

«Aquest matí -ahir per al lector- ha fet una part de la sessió amb el grup per primer cop. Aday, també. Els tindrem a punt a finals de mes-principis de gener. La recuperació de Juanpe serà més lenta, però és molt important poder entrenar cada dia amb més jugadors del primer equip. Hem preparat el partit amb il·lusió, ambició i competitivitat, que creix amb més efectius. Estem contents perquè tenim alternatives per als companys que acumulen molts minuts».

Couto i Moreno

«Yan Couto ha tornat a entrenar amb normalitat, tot i que durant la setmana no ha estat al 100% igual que Pablo Moreno. Han fet tot l´entrenament amb bones sensacions i decidirem si surten d´inici o ho fan de suplents. És una alegria per a nosaltres tenir-los per ajudar. És important anar sumant efectius».

El rival

«És difícil a vegades sortir d´una dinàmica negativa, fins i tot quan tens partits en els quals et quedes a prop de guanyar. La Segona Divisió és molt complexa i complicada. Nosaltres també hem passat dificultats i les anem superant a poc a poc traient punts. La mentalitat ambiciosa i guanyadora és important per seguir creixent i sent millors cada setmana. Serà un partit complicat, però intentarem tornar amb una victòria».

Encadenar victòries

«És important enllaçar victòries, per això demà és importantíssim guanyar i després ja pensarem en el partit contra el Logronyès. Estem molt centrats a sumar la segona victòria. Els equips que aconsegueixen una bona dinàmica de victòries se situen en zones còmodes de la classificació i si aconseguim els tres punts ens permetran agafar encara més confiança en el nostre joc. Hem de competir sabent qui som i com volem fer les coses».

Els davanters

«És un beneït problema per mi poder escollir qui posar a l´onze inicial. La competitivitat entre ells augmenta i l´equip se´n beneficia. Ens hem recuperat bastant bé i estem preparats. Intentaré treure el millor equip per guanyar al Carlos Belmonte. És un luxe tenir davanters preparats com Cristhian (Stuani), Mamadou (Sylla) o Nahuel (Bustos)».