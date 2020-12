Francisco per fi venç per més d’un gol

Des de la seva arribada a la banqueta del GironaFrancisco no havia aconseguit que el Girona guanyés per més d´un gol. Ahir es va trencar aquesta dada després de superar l´Albacete per 0-2. L´andalús acumula 26 partits com a gironí amb 12 victòries, 6 empats i 8 derrotes de balanç.