Poder disposar cada vegada de més jugadors del primer equip està donant un respir a Francisco. Fins ara el tècnic havia de fer malabars per poder treure resultats, mentre que ahir en va tenir prou amb fer sortir Cristhian Stuani al terreny de joc per guanyar l'Albacete (0-2). L'uruguaià no va ser titular ni va marcar cap gol, però va participar en les accions decisives. Tenir-lo «és una sort» perquè és «la insígnia del Girona», tot i que l'entrenador va deixar clar que no destacaria cap nom propi perquè era «una victòria d'equip». Alhora, va agrair l'ajuda dels nanos del filial durant tot aquest temps en el dia que queia Ramon Terrats de la convocatòria i Ibra Kebé, Àlex Pachón i Suleiman veien el partit des de la banqueta. «És el primer cop que guanyem per més d'un gol i en aquesta categoria és molt difícil, estic content», va assegurar.

LA VICTÒRIA

«Guanyar per més d'un gol és molt difícil en aquesta categoria. Per nosaltres és el primer cop i estic content. Tenim més efectius i tenir Stuani, Nahuel, Pablo (Moreno), Ramalho€ preparats ens dona un plus. Quan agafem forma física millorarem encara més. Estic molt agraït als nois del filial que ens han ajudat al camp del Saragossa, Espanyol... Hem pogut sortir de molt males situcions amb ells i també ens fan ser millors en el dia a dia».

EL PARTIT

«Hem dominat totes les facetes i hem tingut un joc combinatiu molt més fluit. Amb més possessió i anant a camp contrari amb la pilota. Els primers 15 minuts han sigut fantàstics. És el que portàvem treballant tota la setmana i ens servirà per agafar confiança. El més important és treure punts. Per mi és molt important tenir-ne 24, tenint en compte tot el que hem passat i el que ens queda per passar».

L'ALBACETE

«El rival està molt necessitat de punts amb una dinàmica dolenta de resultats i ens ha pressionat en diverses fases del partit, és normal. Els primers 15 minuts hem pogut avançar-nos i com que no ho hem fet ells han vist l'opció de tirar-se cap a nosaltres per fer un cop sobre la taula. Després hem pogut equilibrar el partit molt bé. Els jugadors han respost i el pla del partit ha sortit com teníem previst. Al descans els ho he dit: havíem de continuar atacant amb la pilota. La sortida de Cristhian Stuani ens ha donat molt. Mamadou (Sylla) també, que ha fet un partit fantàstic, però no individualitzaré. Seguirem creixent. S'ha vist un bon Girona i seguirem millorant perquè aquesta categoria és molt difícil».

STUANI

«En Cristhian és un tio fantàstic. Quan ha vist l'alineació i ell estava a la banqueta, el primer que ha fet ha sigut aixecar-se per animar els companys. Quan surt sembla que tingui 18 anys, fent-se un tip de córrer per la banda. Té una fam terrible i ganes de jugar. Es troba molt millor i estic molt agraït pel seu esforç. És la nostra insígnia i tenir-lo a disposició és fantàstic per a l'equip».

PABLO MORENO

«Fa temps que disputa molts minuts i tenia continuïtat fins que una lesió va impedir-li jugar durant uns dies. Aquesta setmana no ha entrenat al 100%, però ahir (per dissabte) sí i va acabar-lo de manera fantàstica. Sabia que avui ?ahir per al lector? era un dia en el qual podia demostrar perquè és aquí. És molt bon jugador amb una personalitat terrible, com s'ha vist als útlims 20 minuts. Encara li queda molt, però ajudarà molt l'equip. No m'agradaria individualitzar, però perquè el partit de Santi Bueno, Bernardo, Antonio (Luna)... són tots. És important per nosaltres guanyar 0-2 i que sigui la segona victòria consecutiva per trencar amb la mala dinàmica de resultats. A partir d'aquí, hem de ser molt humils, saber en quina categoria estem i recordar tot el que hem passat. Hem de tenir els peus a terra i afrontar el partit ajornat de dijous que ve contra el Logronyès a Montilivi com hem fet amb aquest: amb total naturalitat».