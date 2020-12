En la prèvia del partit d´ahir, l´entrenador gironí Francisco Rodríguez es va desfer en elogis de la seva davantera i considerava un regal tenir Stuani, Sylla i Bustos disponibles. Les seves paraules feien preveure que Stuani jugaria d´inici. La sorpresa va ser veure que no hi era degut a unes molèsties musculars que va arrossegar durant tota la setmana. No obstant això, va poder entrar en el minut 60 per Bustos.