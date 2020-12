Nahuel Bustos és la novena expulsió del curs en 19 jornades

Durant les primeres jornades de Lliga, el Girona va acumular un munt de contratemps en forma de lesions, moviments a la plantilla d'última hora, convocatòries internacionals i, sobretot, expulsions. Fins a 8 targetes vermelles va rebre el conjunt gironí en les 12 primeres jornade de Lliga. Una xifra de rècord per a un Girona que va veure fins i tot com al camp de l'Almeria li expulsaven tres jugadors (Monchu, Cristóforo i Ramalho). La sagnia es va tallar de cop a la jornada 12 després de la derrota contra el Mallorca a Montilivi. Aquell dia, Francisco va veure com Ramalho era expulsat amb vermella directa per treure's de sobre un rival i, amb el partit acabat, Mamadou Sylla, va ser expulat, segons l'àrbitre, per queixar-se de la seva actuació. Vuit jornades després, ahir a Santa Cruz de Tenerife, el Girona va tornar-hi. I això que Francisco i el seu cos tècnic havien treballat molt aquest aspecte les últimes setmanes. Tanmateix, Bustos va perdre els nervis després d'una agressió d'Alberto Jiménez i s'hi va tornar. López Toca no s'ho va pensar gens ni mica i va enviar el davanter argentí camí dels vestidors onze minuts després d'haver entrat al camp en el lloc de Yan Couto. L'acció de Bustos va enviar en orris qualsevol intent de remuntada del Girona.

Amb la vermella per agressió, Bustos s'exposa a una sanció de més d'un partit per part del Comitè de Competició. La de Nauhel Bustos ahir és la novena expulsió del curs de l'any després de Ramalho (2), Bernardo Espinosa, Luna, Franquesa, Sylla, Cristóforo, Monchu.