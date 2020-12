Figures emblemàtiques il·lustren el nou carnet de soci

El Girona ha començat a fer arribar als seus abonats el carnet corresponent a aquesta temporada 2020-21. El club ha triat la imatge de sis jugadors emblemàtics de la història i molt recordats i estimats per l'afició blanc-i-vermella. Els escollits per il·lustrar el carnet d'aquest exercici són Domènec Balmanya (1934-36, a més a més d'entrenador), Isidre Sala (1963-1976), Martín Abad (1976-78 i 1985-88, Jandro Castro (2010-12), Àlex Granell (2014-20) i Cristhian Stuani (des del 2017).

El carnet de soci es va descomptar a primers de desembre i ara ha arribat als abonats juntament amb un petit detall (una mascareta). Aquest document és indispensable per poder ser abonat del Girona. De moment els abonaments no s'han fet arribar als seguidors perquè si aquest any es pogués tornar a Montilivi seria amb l'aforament reduït, l'abonat recol·locat i cada partit una entrada específica.