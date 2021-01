Positiu d'un membre del cos tècnic blanc-i-vermell

El Girona informava ahir a la nit que un dels membres del cos tècnic del Girona havia donat positiu en els últims tests de covid-19 que tant ell com la resta d'integrants de la plantilla i entrenadors s'havien realitzat. Un cop conegut aquest resultat, des de Montilivi es va posar en marxa el protocol sanitari que marca La Lliga i també el Consell Superior d'Esports. Tots els futbolistes, així com també els integrants del cos tècnic, es van tornar a sotmetre a les proves pertinents i, excepte la persona infectada, tots van donar negatiu, així que no perilla el partit d'avui a la tarda de Copa del Rei contra el Lugo a l'estadi de Montilivi. El club es va afanyar a detallar així mateix que la persona afectada no presenta cap mena de símptoma i que per seguretat es va aïllar al seu domicili particular per practicar la pertinent quarantena.