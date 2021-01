El club demana sense èxit que hi hagi públic a Montilivi

La irrupció de les esperades vacunes no ha canviat, de moment, la trastocada rutina i la pandèmia continua fent estralls, però això no ha evitat que alguns partits de Copa del Rei s'hagin disputat amb públic a les graderies en aquestes primeres dues eliminatòries. No ha passat a Catalunya, tot i que clubs com el Girona i Espanyol han demanat a la Generalitat gaudir de la presència d'aficionats als seus respectius estadis aquest cap de setmana. Coincidint amb la visita d'equips de Primera Divisió (el Cadis a Montilivi i l'Osasuna a l'RCDE Stadium seran els rivals als setzens de final dels dos conjunts catalans), s'ha preguntat si hi havia l'opció de tenir públic, en un aforament reduït i respectant en tot moment les mesures de seguretat pertinents. La Generalitat s'hi oposa i així ho ha traslladat a totes dues entitats. D'aquesta manera, la Copa del Rei es continuarà celebrant amb les graderies buides a territori català.