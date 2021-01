Amb Cristhian Stuani i tota la il·lusió del món

Tot depèn del punt de vista, la Copa del Rei és un al·licient o, per contra, una molèstia. Aquí entra el dilema. Val la pena donar el cent per cent i seguir acumulant rondes? Sobre el paper, potser aquest no seria el millor escenari pel Girona, centrat en fer-ho bé a la Lliga, on no acaba de rutllar darrerament, i tenint en compte que ara li toca començar la segona volta enfrontant-se a autèntics transatlàntics com ho són l'Espanyol, Mallorca i Leganés. Però per contra, com deia aquesta mateixa setmana Enric Franquesa, la Copa és una competició que no només serveix com a aparador pel futbolista, sinó també que guanyar equips de superior categoria pot ser una injecció de moral i confiança brutal per un vestidor que, ara mateix, és això el que més necessita.

Amb aquest doble punt de vista rep l'equip de Francisco aquesta tarda (16.00 hores) el Cadis a Montilivi. Un rival de Primera Divisió que també focalitza els seus objectius prioritaris en atrapar la permanència el més aviat possible. Un adversari amb cares conegudes, com les de Pedro Alcalá i Jairo Izquierdo, que han viatjat, no pas com el Choco Lozano, que ha caigut de la convocatòria d'Álvaro Cervera. Tot esperant l'onze i amb quin xip salten els jugadors locals a la gespa, un dels molts al·licients el servia ahir el propi Francisco en safata: Cristhian Stuani està per jugar, un cop recuperat de la seva lesió, pel que segur que tindrà minuts. Sigui d'entrada o vestint-se de revulsiu.

Dels últims sis partits oficials, el Girona només n'ha guanyat dos. Curiosament, les dues anteriors rondes de Copa. Ho va fer al camp de la Gimnástica Segoviana (0-2), amb Nahuel Bustos com a protagonista en l'únic dia en què l'argentí ha ofert un rendiment proper al que s'espera tenint en compte les expectatives generades pel seu fitxatge. Repetia contra el Lugo, aquest cop a l'estadi i amb Santi Bueno com a heroi inesperat (2-1). El central uruguaià posava la cirereta en una pròrroga esbojarrada. A la Lliga la història és una altra. Si bé a Ponferrada, el passat dilluns, la imatge no va ser gens dolenta i es van fer mèrits per guanyar, la victòria es continua resistint. A l'espera de rebre l'Espanyol d'aquí a una setmana, la visita del Cadis es presenta com una bona oportunitat per confirmar que el joc millora, i també per atrapar un altre triomf que dispari la confiança entre els futbolistes i l'eufòria a entorn.

Bustos i Bueno, els dos protagonistes de les anteriors rondes, tenen molts números de jugar. També aquells futbolistes amb menys minuts o els que surten d'una lesió. És el cas de Samu Sáiz o Cristhian Stuani, habituals titulars en un context normal, però que acaben d'abandonar la infermeria. L'atacant uruguaià encara no ha disputat ni un sol minut aquest 2021, mentre que el migcampista ofensiu va reaparèixer al Toralín als últims minuts gaudint de dues boníssimes oportunitats per desequilibrar la balança que van topar amb l'encert del porter Caro. «Serà molt complicat passar l'eliminatòria, però tenim l'esperança de poder-ho fer. Farem jugar el millor equip possible per competir contra un gran rival de Primera que ha sigut capaç de guanyar a Barça i Reial Madrid aquesta temporada». Són paraules d'un Francisco que no va donar massa més pistes sobre què li ronda pel cap. El que està clar és que Antonio Luna i Juanpe Ramírez no jugaran. Tots dos continuen lesionats i estan descartats. També el jove del filial Ramon Terrats, una de les sensacions de la temporada a Montilivi. Tornarà a haver-hi representació del segon equip, això sí. Homes com Ibra Kébé, Pau Víctor, Àlex Pachón o Arnau Martínez tenen moltes opcions de gaudir de minuts.

El Cadis, per la seva banda, ha despertat a la Lliga. Ve de guanyar l'Alabès, trencant així una ratxa de cinc jornades sense vèncer. A la Copa s'ha desfet del Ribadumia i Pontevendra. El Choco Lozano és una de les absències més destacades de la convocatòria d'Álvaro Cervera. Estan descartats també Ledesma, Marcos Mauro, Cala, Espino, Jonsson, José Mari, Augusto, Salvi i Nano Mesa.