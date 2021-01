Terrats dona positiu per coronavirus i es perdrà el derbi

Ramon Terrats ha donat positiu per coronavirus i es perdrà el derbi de demà contra l'Espanyol a Montilivi. El club ha informat aquest matí que el migcampista és asimptomàtic i ja es trobava aïllat al seu domicili a causa de la sospita d'un contagi en el seu entorn familiar. Així mateix ho ha confirmat el propi jugador que té "ganes de tornar el més aviat possible a competir, però de moment hauré d'animar l'equip des de casa".





Malauradament, he donat positiu en covid. Em trobo confinat a casa, per sort sense cap simptoma. Amb ganes de tornar el més aviat possible a competir, però de moment hauré d'animar l'equip des de casa. Som-hi @GironaFC ???? pic.twitter.com/BdkLWMCHyv