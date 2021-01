Vicente Moreno: «El Girona sempre és un rival complicat»

Montilivi acull demà a la tarda el derbi entre Girona i Espanyol, partit que els servirà a un i altre equip per encetar la segona volta de la competició, i ho farà amb el vestidor blanc-i-blau disposat a venjar la desfeta de la primera volta. No només per aquell 1-2, amb remuntada inclosa, sinó també perquè «és important guanyar els rivals de la part alta», com explicava ahir en roda de premsa l'entrenador del conjunt espanyolista, Vicente Moreno.

«Encarem aquest derbi amb molta il·lusió i ganes de guanyar», sobretot perquè ell i també el seu equip «volem recuperar aquella sensació que provoquen les victòries». L'Espanyol ve de perdre a casa en partit de Copa amb l'Osasuna. «És per això que li donem la màxima importància a aquest compromís», afegia.

Per consolidar el lideratge de Segona, però el conjunt blanc-i-blau també vol els tres punts per venjar així l'ensopegada de fa un parell de mesos al seu propi estadi. «La nostra idea és que totes les pedres que anem trobant al camí ens motivin pel que pot venir després. Així és aquest club. Ha topat amb dificultats i les ha superat», reflexionava. Parlava Moreno també del Girona. «Fa poc que ha competit a la Primera Divisió i vol tornar-hi. El més normal és que estigui a dalt a la classificació i hi acabarà. Sempre és un rival complicat». Sobre l'estat dels seus futbolistes, va explicar que Miguelón està recuperat i podrà jugar, però que Lluís López, tot i estar millor, «no crec que arribi a temps». De la seva banda, Víctor Campuzano té molèsties i és dubte: «Demà (avui pel lector) decidirem».