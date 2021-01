Una altra Copa amb el Vila-real

El Vila-real, el mateix rival que va eliminar el Girona la temporada passada de la Copa del Rei, torna a creuar-se en el camí. Si just ahir feia un any d'aquell 0-3 en una ronda de setzens, dimarts (21.00, DAZN) els dos equips es veuran les cares en l'eliminatòria de vuitens. El Girona, fins ara, s'ha desfet de la Gimnástica Segoviana (0-2), del Lugo (2-1) i del Cadis (2-0). Els d'Unai Emery, per la seva banda, han despatxat el Leioa (0-6) i el Zamora (1-4), amb molta facilitat, i el Tenerife (0-1), amb patiments, gràcies a un gol a l'últim minut. D'entre els onze equips de Primera que podien tocar, potser és un dels que menys convenia: no té l'aparador mediàtic d'un Barça, un Athletic o un Sevilla, que hauria posat el club sota els focus per un dia, però serà un os molt més dur, a priori, que rivals més assequibles com el Valladolid o l'Osasuna, que lluiten per no baixar.

El Vila-real marxa quart a la lliga de Primera, amb 33 punts, i està classificat per als trenta-dosens de final de la Lliga Europa, on l'espera el Salzburg. Emery disposa d'un planter d'alta volada, tot i que, darrerament, assotat per les lesions. A les absències fixes d'Alberto Moreno, Vicente Iborra i Mario Gaspar, s'hi han sumat aquesta setmana les de Samu Chukwueze i Gerard Moreno, que amb problemes de pubis i musculars, respectivament, no jugaran a Osca avui i caldrà veure si estaran a punt per venir dimarts a Girona. El porter Asenjo, Dani Parejo, Paco Alcácer o Trigueros són només algunes figures de l'equip.

A banda del precedent de la Copa del curs passat, Girona i Vila-real havien coincidit a Primera els cursos 2017/18 i 2018/19. En tots dos, el Girona va ser capaç de guanyar a La Cerámica (0-2 i 0-1) i, en canvi, va perdre a Montilivi (1-2 i 0-1). També es van trobar a Segona i, més antigament, en una ronda de Copa el 2004 resolta amb un gol d'Eloi (2-1), i, encara mirant més enrere, en dues promocions d'ascens a la categoria de plata (1971 i 1992) que es van endur els groguets.

El Girona enganxa l'eliminatòria en un tram dur del calendari de Segona, entre el duel d'avui amb l'Espanyol i el de dissabte que ve a Mallorca, els dos primers. Els groguets juguen a Osca avui i després rebran la Reial Societat.

El Barcelona, per la seva banda, després de patir per eliminar dijous el Cornellà, de Segona B, haurà de visitar en la ronda de vuitens el Rayo Vallecano, rival de Segona A. Aquest partit, igual com l'Alcoià-Athletic, són els únics que s'emetran en obert, per Mediaset. La ronda de vuitens s'obrirà dimarts amb el Valladolid-Llevant a les set de la tarda.

Rayo Vallecano i Barcelona només s'han enfrontat en una ocasió a la Copa del Rei, a la temporada 1980/1981, quan van disputar l'eliminatòria de quarts de final que es va emportar el conjunt català amb dos triomfs còmodes. En el partit d'anada celebrat a Vallecas el 20 de maig de 1981, el Barça, dirigit per Helenio Herrera, va guanyar 0-3 amb un doblet de Juan José Estella i un altre gol més de Simonsen. Amb l'eliminatòria pràcticament sentenciada, el Barcelona també va guanyar el partit de tornada al Camp Nou (3-1) amb gols de Tente Sánchez, Alexanko i Carrasco.