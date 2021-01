Pablo Moreno va marcar ahir el seu segon gol a la Lliga, que va servir per donar la victòria al Girona en el derbi. «Estic molt content pel gol i per tot el sacrifici de l'equip», va dir. En un partit com el d'ahir, el davanter va «trobar a faltar l'afició» a Montilivi. Si bé és cert que l'Espanyol va «estar molt bé», els gironins van vèncer gràcies a un Juan Carlos «increïble» i «el sacrifici de tots els jugadors». «Sortim amb tot», va dir.