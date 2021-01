Francisco: "Serà complicat però la il·lusió no ens la traurà ningú"

Francisco Rodríguez ha tornat a deixar ben clar avui que la prioritat continua sent la Lliga i el partit de dissabte a Palma contra el Mallorca. Ara bé, arribats a vuitens de final de la Copa i sense els problemes de lesions de fa uns mesos, el Girona "competirà" per posar les coses difícils demà al Vila-real. Els de La Plana són un dels "pitjors" rivals que podia haver tocat als gironins, segons ha reconegut Francisco que té tota la plantilla disponible llevat de Luna i Juanpe, lesionats, i de Terrats amb COVID-19.

ROTACIONS

La prioritat és la Lliga. Tot i això, no tindria cap problema de posar dissabte contra el Mallorca el mateix onze que surti demà. Això és important per mi. Jugaran uns o altres i els que no ho faran a Mallorca, o hi haurà una barreja. L'important és que traurem un molt bon onze. La gent està preparada per posar les coses difícils a un dels millors equips de Primera.

PARTIT

Juguem contra un dels pitjors rivals que ens podia tocar, perquè ens obligarà molt, tindrà possessió, és dinàmic...Està fent una gran temporada a Primera i entenc que voldran continuar vius a la Copa perquè són a prop de semifinals. Serà realment difícil, però, tot i això, serà un partit bonic de jugar perquè ens agrada enfrontar-nos a equips com aquests.

EL TRIOMF CONTRA L'ESPANYOL

Treure tres punts va ser important pel fet de ser contra el líder i per la situació, perquè hi ha hagut equips de la part alta que no han guanyat. Nosaltres som allà, lluitant per estar a prop dels que volen estar entre els sis primers. Ara toca gaudir de la Copa i que la nostra gent de senti orgullosa de nosaltres. Que vegi que tenim gana i que volem continuar creixent.

POSSIBILITATS

Ja es veurà. Ens enfrontem a un rival difícil, que no volíem. Està en una zona privilegiada a la classificació i té un cos tècnic i una plantilla de primer nivell. Serà complicat, però la il·lusió no ens la traurà ningú. Mirarem que no estiguin còmodes i allargar el partit per arribar vius amb opcions de passar al final.

LA COPA

Està significant molt. Quan vam anar a Segòvia potser no ens anava bé perquè teníem molts lesionats. Ara ens ha anat bé per competir i repartir minuts. Això ha fet que tinguem un nivell alt a lonze. Els jugadors s'han posat bé i és una oportunitat per demostrar que volen jugar dissabte a Palma.

JOVES

No és que no hi comptem. El filial va jugar diumenge a la tarda i el partit és demà. A més a més, tenim molta gent disponible del primer equip. Hi seran Arnau, Jonathan Morilla i potser Pau Víctor. No seran tants com altres cops però estem molt agraïts i contents per la tasca que han fet. Ens han ajudat moltíssim

FIABILITAT DEFENSIVA

No penso tot el dia a defensar. No sóc així i no és la meva filosofia. Tanmateix, era fonamental no perdre l'equilibri per continuar vius i a prop dels que lluiten per ser entre els sis primers. A partir d'aquí, les recuperacions de Valery, Stuani, etcètera ens donaran possibilitats de tenir més arribades. La seguretat defensiva ens fa pensar que podem guanyar qualsevol partit i estem contents per aquesta fase de joc, però necessitem gols, que serà el que marcarà la diferència entre estar en una posició o una altra.

RENOVACIÓ I MERCAT D'HIVERN

No cal pensar-hi (en la renovació). El mercat és obert i tenim jugadors molt bons. Estic convençut que ens en tocaran algun. Seran dos o tres dies en què els equips de Primera i els de Segona amb pressupost intentaran coses. Nosaltres ja sabem la nostra situació. L'alegria més grossa és tenir tothom disponible i els millors fitxatges d'hivern seran que Juanpe i Luna vagin tornant. No és el moment de pensar en això meu. Em centro en arribar el més lluny possible amb l'equip. Tots tenim aquesta meta, també el club. Per tant és secundari el que pugui passar amb la nostra (seva) situació.

BUSTOS

No va venir en el seu millor moment. Feia 8 mesos que no competia i per a un jugador professional és complicadíssim. Després no ha tingut regularitat de posar-se al 100% entre lesions i sancions. Ha jugat a la Copa i ha estat a un bon nivell. VA marcar a Segòvia i contra el Cadis va estar fantàstic. M'agrada la seva actitud, d'emprenyar-se quan no juga. Li dic sempre que no abaixi els braços, que arribarà el moment. Ens donarà un rendiment molt positiu aquesta segona volta.