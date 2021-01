Luis García: «El Girona té prou potencial com per fer el 'play-off'»

Luis García és un entrenador que sol dir les coses ben clares. El tècnic del Mallorca va parlar sense pèls a la llengua durant la prèvia d'ahir, elogiant el Girona i també valorant l'interès del seu club per Mamadou Sylla. «Pel que he llegit, el vol mitja Lliga així que com el deixem sol i no ens hi fixem, ens pot fer molt de mal. És el suplent de Cristhian Stuani i el volen un munt d'equips. Això diu molt a favor del rival que ens visita». De les opcions dels de Montilivi per l'ascens, va explicar que a dia d'avui «crec que és un equip amb potencial per fer el play-off. Li dono la raó a Francisco perquè ha tingut molts problemes. No és el mateix el Girona amb o sense Stuani. Anirà a més i sili hagués anat tot bé des del principi hauria pogut lluitar per quelcom més».