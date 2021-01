«Surto fotut perquè volíem guanyar»

Un gol en el temps afegit pot establir dos estats d'ànim absolutament oposats: suposa una alegria inmensa si és la diana de la victòria o, per contra, s'imagina com un gran sotrac si s'esvaix, almenys, l'opció de sumar un punt que ja estava gairebé fet. La diana d'Amath va suposar passar de l'empat a la desfeta en un obrir i tancar d'ulls; i sobretot va ser una gerra d'aigua freda per a uns gironins que a la segona part es van observar millors que el Mallorca. Després del sotrac l'entrenador gironí Francisco Rodríguez va comparèixer en roda de premsa per destacar que «marxem de Mallorca fotuts». A més, va exposar visiblement empipat que «no vull sortir amb bones sensacions dels partits. Vull guanyar-los».

«Que et marquin en el darrer minut no és un plat de bon gust.La diana al 91 fa que marxem molt fotuts del partit. Esperàvem una altra cosa, com per exemple puntuar, ja que intentem competir contra qualsevol rival per poder endur-nos els tres punts. A la jugada el futbolista que assisteix Amath se'n fa algun dels nostres jugadors. Hauríem d'haver tallat de socarrel la jugada amb una falta i així fer que el Mallorca no ens marqués».

«Ha sigut un partit que ha tingut dues parts molt diferenciades. Durant els primers quaranta-cinc minuts ells han tingut les millors ocasions del partit. A la segona, hem sigut nosaltres. Les forces ratxes de vent hi han pogut influir. Per exemple, a la primera meitat nosaltres teníem el vent en contra però crec que no és excusa. A la mitja part he intentat transmetre als jugadors diverses premises per tal de millorar. Crec que hem pogut corregir diversos aspectes tàctics per fer un pas endavant, dominar i volcar-nos completament cap a la seva porteria amb la intenció de marcar i guanyar».

«L'àrbitre que ens ha xiulat avui (ahir) era el mateix que ho va fer contra l'Sporting i el Rayo. En el duel contra els asturians l'Enric (Franquesa) va veure vermella i contra els madrilenys en el primer minut de sortir al camp va rebre groga. Si soc honest, avui no ha jugat no per això, sinó perquè crec que tenim molta competència en totes les posicions. Avui ha jugat l'Aday en comptes d'ell. Ell és un jugador que se sap adaptar perfectament en diverses parcel·les del terreny de joc i avui (ahir) ha estat molt bé. Necessitem bon nivell en totes les posicions del camp. Ara l'Enric el que ha de fer és entrenar fort per tornar a entrar a un 11. Amb això no vull dir res, ja que tots els jugadors han de treballar bé durant la setmana per tal d'intentar ser titulars».

«No només ens falta gol -les estadístiques són les que són-, sinó que també errem molt l'última passada. Necessitem marcar més gols. Considero que tenim jugadors molt bons que poden donar-nos moltes alegries en aquesta segona volta per aconseguir més punts».

«Tant Mallorca com Espanyol són molt bons equips i són on són a la classificació, a dalt de tot, perquè s'ho mereixen. Quan jugues contra equips de la part alta veus els seus jugadors amb un extra de confiança: surten millor al camp, proven més coses, fan millors passades... Se'ls nota, estan en estat de gràcia. Hem pogut competir contra ells i guanyar l'Espanyol però he de dir que no em val sortir amb bones sensacions. Jo el que vull és guanyar per tal d'acabar la temporada en les set primeres posicions».

«Avui ha sigut el primer cop que he posat a Sylla, Stuani i Pablo Moreno junts com a titulars. Volia aprofitar les esquenes del Mallorca perquè creia que podríem fer molt mal amb ells. A la segona és quan millor ens ha sortit el plantejament. En definitiva el que volia amb l'entrada d'aquests tres jugadors era sumar jugadors per tal de marcar gols».