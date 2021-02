L'últim dia del mercat pot acabar amb l'adeu de Muric i l'arribada d'un porter

El d'enguany semblava que havia de ser el mercat d'hivern més tranquil dels últims anys a Montilivi. Tanmateix, aquests darrers dies la cosa s'ha animat fins al punt que avui -a mitjanit es tanca el termini- tot fa preveure que hi haurà moviments tant d'entrada com de sortida. La setmana passada va saltar l'alarma amb l'interès, i l'oferta, del Mallorca per Mamadou Sylla. Una proposta, primer d'un milió i després de dos, sempre amb variables inclosos, que va ser rebutjada per un Girona que no volia desfer-se d'un dels seus davanters. Amb l'interès del Mallorca per Sylla, en principi aparcat, tota l'atenció se centra a la porteria. José Aurelio Suárez ja va rescindir contracte fa dies i es va comprometre amb el Nàstic de Tarragona. L'adeu de l'asturià deixava Francisco amb Juan Carlos Martín i Arijanet Muric com a porters al primer equip i Jonatan Morilla, del filial, fent de tercer. Ara bé, l'escenari ha canviat aquest cap de setmana arran de la petició de Muric de deixar Girona a la recerca de més minuts.

La sortida del kosovar s'hauria de concretar avui i farà que el Girona hagi de trobar un nou porter abans de mitjanit. L'opció d'apostar per Morilla d'aquí a final de temporada com a únic recanvi de Juan Carlos s'entén arriscada. En aquest sentit, caldrà veure per cap a on es decanta el club, si per un porter jove amb projecció o bé per un de més veterà que vingui a cobrir el lloc fins a final de temporada.

Muric va arribar aquesta temporada al Girona i, malgrat ser titular les dues primeres jornades, una greu errada contra el Fuenlabrada, les convocatòries internacionals amb el seu país i diversos problemes físics, el van relegar a la suplència. A més a més, el gran estat de forma de Juan Carlos aquestes darreres jornades ha acabat de fer veure a Muric que escalfaria banqueta fins a final de temporada. El kosovar, això sí, ha estat el porter titular de la Copa del Rei, on ha participat en totes les eliminatòries, contra la Gimnàstica Segoviana, el Lugo, el Cadis i el Vila-real.

Mentrestant, el Girona va veure's beneficiat per l'empat de l'Sporting al Molinón contra el Cartagena (0-0). Tanmateix, la victòria del Mirandés contra el Las Palmas (2-0) fa que els burgalesos igualin a punts amb els gironins però els superin per millor average. La distància amb el play-off és avui d'un punt a l'espera del que pugui fer avui el Leganés, que rep el Lugo. Si els madrilenys guanyen, la promoció se n'anirà als 4 punts, mentre que si empaten ho farà als 2. Si els d'Asier Garitano perden, continuarà a un punt, però el Lugo avançaria els gironins a la taula. Els madrilenys són el pròxim rival del Girona, diumenge al migdia (14.00) a Montilivi.