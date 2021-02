El Girona rebrà el Castelló el diumenge 21 al vespre

El Girona va conèixer ahir l'horari corresponent a la 26a jornada de la Lliga Smartbank en què rebrà la visita del Castelló a Montilivi. La Lliga ha fixat el partit contra els de la Plana per al diumenge dia 21 a 1/4 de 7 del vespre.

La jornada s'obrirà el divendres 19 amb el duel entre el Ponferradina i el Mirandés (21.00). Per dissabte quedarà un partit destacat: el derbi entre l'Espanyol i el Sabadell a Cornellà (16.00) a més a més dels duels entre l'Albacete i l'Sporting i el Las Palmas i el Cartagena. Per diumenge, a banda del Girona-Castelló, també es disputaran el Leganés-Tenerife, Mallorca-Almeria, Lugo-UD Logronyès i Màlaga-Rayo. Per dilluns quedaran el Fuenlabrada-Oviedo i el Saragossa-Alcorcón.

Abans de rebre el Castelló, el Girona jugarà diumenge contra el Leganés a Montilivi (14.00) i visitarà Anduva per enfrontar-se al Mirandés dissabte que ve (18.15).