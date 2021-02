La renovació de Francisco es cuina a foc lent

Un director esportiu treballa amb un ull mirant al present i l'altre, al futur. És necessari per planificar amb temps la següent temporada. Cap excepció per a Quique Cárcel o per a qualsevol altre club. Per això mateix, se li preguntava ahir per la situació del tècnic Francisco Rodríguez, qui acaba contracte aquest 30 de juny i encara no ha renovat. Cárcel el va elogiar. A ell i a la seva tasca. Va mostrar la seva predisposició de seguir caminant plegats. Però de concret, encara res de res. Almenys aquest és el discurs de portes cap a fora.

«Queda encara molt, tota una volta, i poden passar moltes coses. No sabem ni quins objectius assolirem. A l'estiu vaig parlar de la salvació perquè sabia que era un any complicat i els nostres números actuals ens fan anar pel camí correcte. Molta part de mèrit de tot això el té l'entrenador, que està fent una feina molt positiva, mantenint l'equip en la zona noble de la classificació tot i les dificultats». Primer missatge. El club està satisfet amb Francisco i està clar que li vol allargar la mà. Però Cárcel demanava calma. «Ara no és bo parlar de futur. Ni per a ell, ni tampoc per a nosaltres». Continuava: «Podem construir un Girona amb ell. Ho penso així i també ho sap. Tot i que també el conec i sé que està molt centrat en el dia a dia, no pensa en anar més enllà. Quan toqui, ens retrobarem, parlarem i decidirem». Per tant, res en ferm. Passa tres quarts del mateix amb el porter Juan Carlos. «Està fent una gran temporada. Sap que estem contents amb el seu rendiment i ell també d'estar aquí amb nosaltres». I res més. El temps i els esdeveniments marcaran el full de ruta, però la predisposició de comptar amb un i altre per part del Girona és evident. L'última paraula, del jugador i de l'entrenador. Precisament, de Francisco va dir una cosa més Quique Cárcel. «Ell creu en aquests jugadors. Està més emprenyat amb el gol que es va encaixar a Palma que no pas amb com ha anat la planificació d'aquest mercat d'hivern».