L'ambició del Girona desafia un altre gegant

El Girona ha perdut aquest mercat d'hivern una peça important de la plantilla com Jonas Ramalho i no l'ha substituït per cap recanvi. Francisco, doncs, es queda amb tres centrals per aguantar tota la segona volta i intentar lluitar per, com sol dir, «objectius bonics». Aquest moviment ha debilitat la plantilla i s'afegeix a la llarga d'entrebancs que ha col·leccionat l'equip d'ençà que va començar la temporada i que, de la mà de Francisco, ha anat esquivant. Ara tampoc hauria de ser diferent. Aquest és el missatge que ha transmès el tècnic als seus homes al vestidor en una setmana important. Important perquè l'equip, després de superar l'Espanyol i quedar-se a les portes de puntuar a Mallorca, rep avui un altre dels ossos de la categoria, el Leganés. Malgrat caure a Palma en l'afegit (1-0), el Girona ha demostrat saber i poder competir contra els dos líders de la categoria i amb aquest idea sortirà avui a la gespa de Montilivi. No hi serà Ramalho, a Pamplona, ni Luna, lesionat, però Juanpe ja està disponible. Terrats ha superat el coronavirus i ja s'entrena però encara no està en condicions de competir.

Amb gairebé tota la segona volta per endavant, el Girona és a temps de moltes coses. Evidentment, per arribar a aspirar a l'ascens directe caldria que l'equip es convertís en una piconadora i els de dalt afluixessin molt, que no sembla que hagi de ser el cas. Tanmateix, el vestidor no vol renunciar a lluitar pel play-off. Costarà, sí i més tenint en compte el potencial d'equips com el Leganés o l'Almeria que estan fets per pujar directe i que, com que no hi ha lloc per tothom, algun s'haurà de conformar amb la promoció. Francisco n'és conscient i ahir va confessar que comença a mirar de reüll la classificació. Tanmateix, està únicament focalitzat en el Leganés. En com superar el rival d'avui que arriba amb un entrenador nou, però conegut, fet que sempre pot complicar més les coses. Pocs canvis té previst fer l'andalús. Segurament l'entrada de Franquesa al lateral esquerre en el lloc d'Aday Benítez és l'únic canvi cantat en un onze on també hi podria tornar Gumbau, que s'enfrontaria al seu exequip. Caldrà veure també si el tècnic manté l'aposta de jugar amb Stuani en punta d'atac i Sylla i Pablo Moreno més escorats a les bandes. Així, Calavera i Franquesa serien els laterals, amb Bueno i Bernardo a l'eix. Per davvant, Francisco manté el dubte de jugar amb un sol pivot i dos homes per davant (4-3-3) o bé amb dos migcentres i dos extrems (4-4-2). Monchu té el lloc assegurat i entre Cristóforo i Gumbau es jugaran un altre lloc. L'encarregat de la creació serà Samu Sáiz, mentre que, en punt d'atac Stuani i Pablo Moreno semblen tenir el lloc també garantint. El tècnic en té per triar i remenar a les bandes amb Aday, Valery i Bárcenas, disponibles.

Sigui com sigui, Francisco té clar que els jugadors el segueixen, estan implicats i que els que s'han quedat es buidaran en cada partit per intentar assolir l'objectiu d'estar entre els sis primers classificats. Una victòria avui tornaria a permetre veure el sol a Montilivi. Sobretot després de la gerra d'aigua freda que va suposar la derrota a Mallorca en l'afegit. Potser per resultats, el Leganés no és el mateix vagó que Mallorca, Espanyol i Almeria, però els madrilenys compten amb una constel·lació d'estrelles i estan obligats a ser. Aquesta pressió d'haver d'estar a dalt tant sí com no ja ha provocat la destitució de Pep Lluís Martí i l'arribada d'Asier Garitano. Els madrilenys arriben a Montilivi amb dues baixes importants: Luis Perea i José Arnáiz. El migcentre no hi serà per acumulació d'amonestacions mentre que el talentós davanter es va lesionar contra el Lugo i estarà entre dues i tres setmanes fora de combat. E lloc de Perea al mig del camp al costat de Rubén Pardo se'l rifen Rubén Pérez i el japonès Gaku Shibasaki. A més a més, tampoc hi serà el lateral esquerre Jonathan Silva, per problemes físics. Dels tres exjugadors del Girona que hi ha a la plantilla del Leganés, només Miquel es perfila com a titular avui. Brandon, que acaba d'arribar aquest mercat d'hivern, començarà a la banqueta, on també hi serà Riesgo, un dels dos porters suplents que té l'equip i inèdit encara a la Lliga.