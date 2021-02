El Fòrum Montilivi, una eina per estar en contacte amb l'entorn

Camí d'un any del primer confinament i que la pandèmia per coronavirus fes estralls a la societat, Montilivi està a punt de completar els dotze mesos sense públic. La relació entre club i entorn s'ha refredat i la institució ha decidit posar-se a treballar per intentar escalfar-la de nou mentre no es pugui tornar a comptar amb la presència dels aficionats a les graderies. Amb l'objectiu de millorar el contacte amb els socis, el Girona anunciava ahir la creació de l'anomenat Fòrum Montilivi. Neix com un espai de diàleg del club amb diverses tipologies d'aficionats, a qui pretén donar veu perquè hi diguin la seva sobre el dia a dia de l'entitat.

Tenint en compte el context actual i quines són les restriccions i mesures del present, les reunions del Fòrum seran telemàtiques. Se celebraran un cop al mes. A tot això, els membres que en formin part adquiriran el compromís d'estar-hi un o dos anys amb la intenció d'afavorir així els projectes a mig termini que s'hi puguin tractar.

El Girona ha proposat diversos sectors per dur a terme aquestes reunions: menors de 25 anys, públic femení, col·lectius minoritaris, persones amb mobilitat reduïda o discapacitats, penyistes, socis no abonats i també públic familiar. En aquest sentit, el Girona assegura que en cap cas pretén ser representatiu de la massa social sinó donar veu a «col·lectius que potser són minoritaris quant a nombre».