Francisco: «Intentarem que aquest empat sigui un punt d'inflexió»

L'entrenador del Girona valora l'empat que ha aconseguit l'equip davant el Mirandés (3-3) amb un gol de Cristhian Stuani al temps afegit.



L'EMPAT



"Intentarem que sigui un punt d'inflexió. L'equip ha demostrat tenir gana. És un partit que no mereixíem perdre. Accions puntuals ens han condemnat amb gol, però ho hem seguit intentant. Hem de quedar-nos amb l'energia i voler anar a camp contrari. És el camí però no estem satisfets perquè volíem una altra cosa".



EL PARTIT



"No hem estat malament a l'inici i de sobre ens hem vist amb el 2-0 en contra. És difícil. Però hem posat el Mirandés al seu camp. i hem marxat al descans amb el partit on volíem. L'inici de la segona part ha estat igual. El Mirandés no ha tingut gaires opcions. És una mentalitat guanyadora la que vull".



STUANI TORNA A MARCAR



"Stuani no ha estat en el seu millor moment. Tenim clar que per això ha d'estar al camp. La idea és posar-lo perquè agafi el nivell. Hem vist a l'Stuani que tots coneixem. És molt important per nosaltres. El felicitem pel treball. Els seus gols ens fan falta. També Nahuel ha sortit amb moltes ganes. Stuani ha de sumar cada cop més minuts. Ha de barallar a l'àrea. Teníem clar que volíem passar al 4-4-2 amb Nahuel per tenir més presència a l'àrea".