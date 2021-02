Pablo Moreno és citat per uns entrenaments amb la sub-19

El davanter del Girona Pablo Moreno ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19 per fer unes sessions d'entrenaments la setmana que ve. Aquesta estada es farà a Marbella a partir de dilluns i durarà fins dijous. Pablo Moreno s'acaba de recuperar d'una lesió que es va fer fa dues setmanes i que li va impedir jugar contra el Leganés i el Mirandés. L'andalús, tanmateix, ja està recuperat i Francisco, segons va explicar al Tot Rodó de TV Girona, hi compta per al partit de diumenge contra el Castelló. A la llista de Santi Dénia hi són, entre d'altres, Ilaix (Barça), Valera (Tenerife) i Azón i Francés (Sargossa).