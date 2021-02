El Girona ja ha anunciat l'onze que s'enfrontarà aquesta tarda al Castelló. Només hi ha una novetat respecte l'equip que va sortir en l'empat contra el Mirandés la setmana passada (3-3), amb l'entrada de Yoel Bárcenas per Valery, de baixa per haver estat contacte d'un positiu per covid-19. Francisco manté Bernardo i Santi Bueno com a parella de centrals.

Girona: Juan Carlos, Bernardo, Santi Bueno, Calavera, Franquesa, Monchu, Terrats, Gumbau, Bárcenas, Sylla i Stuani.