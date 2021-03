El juvenil lluitarà pel títol

La lluita pel títol de la Divisió d'Honor juvenil ja és una realitat. El Girona juvenil va confirmar ahir la seva participació en la fase contra el grup 3B per quedar campions de Lliga, després d'aconseguir una important victòria contra el Cornellà (1-0). L'equip d'Alex Marsal en va fer prou amb un gol solitari de Gabri abans del descans per sumar els tres punts i així assegurar-se de manera matemàtica quedar entre els cinc primers. Ara són tercers amb 28 punts.

Durant la primera mitja hora de joc es va veure poc futbol. A mesura que avançava el cronòmetre, però, els gironins van anar creixent i Gabri va tenir una ocasió clara. No perdonaria en la següent. I és que va afusellar el porter rival en un u contra u amb un xut potent per posar l'avantatge abans del descans (min. 44). A la represa, els de Marsal van saber defensar l'avantatge tot i no poder sentenciar amb diverses ocasions.