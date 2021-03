Ramon Terrats: «Al Girona sempre m'he sentit com a casa»

Lligada la seva continuïtat fins el 2024, el jove migcampista amb encara fitxa del filial, Ramon Terrats, ha explicat aquest migdia quins són els motius que l'han dut a renovar el seu contracte i, alhora, a rebutjar una llaminera oferta del Reial Madrid.

Per què Girona

"Agraeixo al club la confiança que m'ha donat des del primer dia. Això i les ganes que tots tenien que em quedés aquí m'han convençut. El futur meu i del club són importants. Tinc ganes de fer-ho bé, d'aportar a l'equip. Saber que des del primer dia em sento com a casa. Tinc la família a tocar, els amics. Són punts importants. Estic agraït al club per aquesta oportunitat que em dona, molt poca gent la té".

Propostes per sortir

"Rebre qualsevol oferta sempre és un orgull. Sent el Reial Madrid, també. Sempre havia tingut clar que volia quedar-me a casa. Ho vaig dir al club, a la meva família i al meu agent. Si no no estaria aquí. Molt content que així sigui, i agraït.

La titularitat i l'equip

"De moment soc jugador del filial i si demà em diuen que he de baixar amb ells ho faré encantat, amb la mateixa il·lusió. Ara em toca estar al primer equip i ser titular. Però mai se sap, el futbol canvia molt. L'equip el trobo bé. Els ànims sempre hi són. Amb ganes. Porto dos partits comptats a Segona i veig que són molt difícils. Et ve l'últim o el primer a casa i no noto diferència. L'equip lluita, té ganes i té ambició. És el més important. Hem d'anar partit a partit, és el més important de tot. Contra l'Almeria serà difícil i haurem de lluitar com si fos l'últim".

Impàs sense jugar

"El vaig viure molt tranquil, no tenia la preocupació d'estar amb el primer equip. El temps posa cadascú on ha d'estar. Amb il·lusió i ganes d'anar ajudant. El filial necessitava també la meva ajuda perquè per al segon equip també és un moment molt important. Ens aniria molt bé pels jugadors i col·lectivament pujar de categoria. No em preocupava res, anava dia a dia, gaudint els entrenaments del primer equip. Esperava més oportunitats com les que em va donar i ara molt feliç".

Francisco

"Des del primer dia m'ha donat aquesta confiança que també m'ha donat Àxel Vizuete amb el filial tot i ser diferent. Guanyar-te la confiança d'un entrenador que fa uns mesos no et coneixia és molt difícil. Estic tranquil perquè ell confia en mi i jo en ell i tot l'equip. L'important és anar dia a dia, treballant i guanyar l'Almeria".