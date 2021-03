El Girona demana a Competició les imatges del polèmic gol de Sadiq

El Girona va perdre aquest passat diumenge a Montilivi per culpa d'un polèmic gol de Sadiq. El va validar el VAR després d'un suspens que es va allargar durant cinc minuts, la decisió del qual s'acabaria decantant el contra dels interessos de l'equip de Francisco. En cap moment, com passa d'altres vegades, es van fer públiques les imatges que acabarien sent claus per prendre un veredicte i és precisament això el que el club ha demanat al Comitè de Competició perquè així ho traslladi al Comitè Tècnic d'Àrbitres.

D'aquesta jugada n'ha parlat el defensa Santi Bueno, a qui fa poques setmanes se li va anul·lar un gol en un partit contra el Leganés per haver arrencat en posició molt dubtosa. "Les dues últimes polèmiques amb el VAR ens han fomut bastant perquè ha servit perquè canviés la dinàmica del partit i han sigut transcendents. L'altre dia, persones que no estaven allà van haver de prendre una decisió des d'una altra perspectiva amb molt de temps d'espera. Aquestes dues accions totes han sigut negatives i això ens fot una mica".

A més, ha recordat que el president Delfí Geli "ja es va queixar uns dies enrere per un gol anul·lat a Pablo Moreno contra el Mallorca" el que demostra que "el club sempre està al nostre costat i nosaltres estem amb ells".