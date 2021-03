Un punt insuficient per seguir aspirant al «play-off»

Amb la victòria del Rayo divendres davant del Saragossa (3-2) el Girona ha començat el partit a 8 punts de la promoció. Tot el que no fos guanyar el Lugo era dir adéu al tren del "play-off" i amb el punt in extremis que ha salvat Sylla, no n'hi ha prou.

La promoció és a ara a 7 punts i bé farà el Girona de centrar-se en assegurar els 50 que li donen la permanència perquè una jornada més, de futbol n'hi ha posat ben poc. El descens el marca el Cartagena amb 29 punts, un coixí de 10, amb encara 13 jornades per davant.