L'Espanyol salva un punt a Anduva amb un gol de Melamed en l'últim minut

Tercer empat consecutiu d'un Espanyol que va salvar els mobles al camp del Mirandés gràcies a un gol de Nico Melamed en el darrer sospir. Un resultat que no serveix per esvair els dubtes al voltant d'un equip que no guanya des del 20 de febrer, quan es va imposar per la mínima al Sabadell (1-0). Des de llavors, doble 1-1 contra Sporting i Oviedo i ahir, un 2-2 a l'estadi d'Anduva. Tres punts dels últims nou que, tot i això, permetien a l'equip blanc-i-blau haver dormit en places d'ascens directe. Privilegi que demà podria perdre depenent del que faci l'Almeria, amb el qual ara mateix es troba empatat a 55 punts, contra l'Alcorcón al Juegos Mediterráneos.

Víctor Meseguer desnivellava la balança ben aviat, fent el primer als cinc minuts de partit. No va xutar entre pals l'Espanyol fins a la mitja hora de joc, mitjançant un Raúl de Tomás que marcaria poc després. Roda de canvis a la segona meitat però el marcador no es movia fins uns últims minuts bojos. Simón Moreno, un dels revulsius del conjunt local, feia el 2-1 al 89, pocs instants després de saltar a la gespa. Ja al descompte, i quan el partit moria, Melamed va salvar els mobles pels blanc-i-blaus.