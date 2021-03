El Girona torna a recórrer als joves del filial per completar la convocatòria

Les baixes del primer equip tornen a convertir-se en oportunitats per als futbolistes del filial. Sense el lesionat Cristhian Stuani, Francisco va cridar Pau Víctor per viatjar cap a les Canàries a més d'Arnau Martínez que ja s'ha convertit en un habitual a la llista del tècnic. Fins ahir el central s'ha quedat a la banqueta, però té tots els números de tenir minuts i jugar des de l'inici el proper partit contra l'Albacete a causa de les baixes per sanció de Bernardo i Santi Bueno que deixen sense efectius l'eix de la defensa.

D'altra banda, Ramon Terrats i Ibrahima Kebé, que mengen a part i ja se'ls pot considerar de la plantilla, van ser titulars contra el Las Palamas. El migcampista barceloní va complir el seu desè partit amb el Girona, amb nou titularitats; mentre que el malià acumula 14 partits, amb tres titularitats. Encara que estigui condicionat, Francisco segueix apostant pel talent del planter.