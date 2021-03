De l'agraïment etern cap a Ortuño als mil i un dubtes que va oferir Diamanka

Fa ja una bona colla d'anys que el Girona ascendia a la Segona Divisió A. El salt a l'anomenat futbol professional. No n'ha marxat des de llavors. Ha passat temps des d'aquell 2008 i per Montilivi han desfilat un grapat de futbolistes que han lluït la blanc-i-vermella amb més o menys sort. Dos d'ells juguen ara a l'Albacete, el rival d'aquest diumenge a l'estadi. El seu pas no es va allargar més d'una temporada, tot i que les sensacions van ser força oposades. L'afició no recorda de la mateixa manera Alfredo Ortuño i Pape Maly Diamanka. Mentre que el primer va ser un dels artífexs de la salvació miraculosa del 2014, l'altre va rendir a un nivell més baix del que se li esperava, sense cap actuació per al record i despertant els dubtes entre els seguidors.

Ortuño jugarà diumenge. Diamanka no ho farà per contracte. Encara és propietat del Girona fins al 2022. Està cedit al Carlos Belmonte i totes les parts implicades van acordar que no es podria vestir de curt en el doble enfrontament entre un i altre equip. Per tant, li tocarà descansar. Lluny de lluitar per cotes més elevades, aquest curs el senegalès veu de prop les orelles al llop. El seu equip es troba enfonsat a la classificació, pugnant per intentar escapolir-se del descens. No ha aconseguit ser titular indiscutible, però va camí d'igualar o fins i tot de superar els seus números del curs passat. De moment ha jugat 1.154 minuts repartits en 17 partits, 13 dels quals sortint a l'onze. A Girona va col·leccionar força aparicions, fins a 28, però sense ser indiscutible, ni de bon tros: 1.409 minuts. No va fer ni un gol. No seria el seu fort, però venia de marcar-ne 9 amb el Numància, on va demostrar una enorme facilitat per córrer d'àrea a àrea, defensant i atacant. Aquell migcampista box to box, com se'l va definir en la seva presentació, no va acabar de quallar a Montilivi. Amb l'Albacete, com a mínim ha vist porteria un parell de cops. Quan s'acabi la temporada està per veure com es resoldrà la seva situació.

Més anys fa que Ortuño va jugar a Girona però el seu record és encara ben present. Fitxat al mercat d'hivern de La Hoya Lorca, va marcar 9 gols en 20 partits i va ser clau per treure l'equip del pou. A l'estiu va fer les maletes i des de llavors ha encadenat equips: Granada, Las Palmas, Saragossa, Mallorca, Cadis, Extremadura, Oviedo i Albacete. Contra el Girona hi ha jugat ja un grapat de cops i li ha fet quatre gols. Diumenge serà la principal amenaça.