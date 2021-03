«Tenim ànima i estem vius per competir»

Crear un vestidor unit és un dels grans èxits que ha assolit Francisco al Girona. Hi ha sintonia. Ell confia en els jugadors i els jugadors en ell. «Creuré en l'equip fins a l'últim dia que sigui al club», etzibava ahir després de l'heroica remuntada al cuer de Segona A. El tècnic es referia, no només als dos gols de Mamadou Sylla i Cristhian Stuani al temps afegit, sinó a la manera de com s'havia aconseguit. Amb baixes, un bon grapat de futbolistes tocats com el charrúa mateix o Juanpe, i la participació dels més joves amb un onze en el qual destacaven noms com Valery, Yan Couto, Terrats, Kebé o Arnau, -que estrenava titularitat. En una categoria tan exigent cal trobar l'«equilibri amb l'experiència».

Per Francisco, «l'equip pot jugar millor o pitjor», però el més important és que «té ànima» i, per tant, «té vida».

«Independentment d'estar més o menys encertats, o els problemes per fer l'onze..., l'equip té ànima i és capaç de fer el que ha fet. Treure dos gols en l'afegit contra un rival que s'ho jugava tot té mèrit. Intentar perdre temps ens ha anat bé. Felicito els jugadors per creure-hi, aguantar tantes ordres als darrers minuts, dur-les a terme i tirar-ho endavant, els estic superagraït. Juanpe ha jugat pràcticament lesionat des del primer minut i ha acabat el partit com un campió».

«Arnau porta entrenant amb nosaltres des de fa mesos. Sabem com de competitiu i humil que és i que ho fa bé. Estem molt contents amb ell i amb la resta de nanos. Juanpe va tenir ahir un problema entrenant-se dissabte i hem decidit forçar-lo perquè estàvem sense centrals. També tenia molèsties en Cristhian (Stuani). Estic molt content perquè sumem dues victòries seguides i les dues remuntant al final. Això ens ha de fer veure que tenim opcions a contra tots els rivals».

«Els seus gols són fonamentals. Tots ho són, però hem vist que equips de la part alta han trobat a faltar els seus golejadors aquestes jornades. Depenem molt d'ells i esperem ens donin el màxim el que queda de temporada. Stuani tenia problemes musculars i volia ajudar tant sí com no i donar el màxim d'ell. Vivim d'això. Estem contents per l'ànima de l'equip i a partir d'aquí volem seguir creixent per sumar el màxim de punts possibles».

«És una categoria difícil i els joves han aprofitat els moments d'aquesta temporada. A la primera part no hem estat bé i hem hagut de canviar coses. Hauríeu d'haver vist l'entrenament de Valery dissabte. Va estar sensacional. I havia de ser titular. L'he canviat no perquè hagi fet res malament, sinó perquè el partit ho demanava. També hi havia Pau Resta a la banqueta i podria haver jugat. És una categoria complicada i si no tenim jugadors amb experiència no podríem. Hem de trobar l'equilibri. L'equip competeix jugant pitjor o millor. L'important era sumar els 45 punts per distanciar-nos dels de baix i apropar-nos als que estan a dalt».

«A la segona potser hem estat més bé, però a la primera, no. Tot i així hem tingut dues ocasions. No m'ha agradat i per això hem fet dos canvis a la mitja part. Amb dos canvis que ens han donat més iniciativa. És molt difícil guanyar a aquesta categoria i hem de ser competitius fins al final».

«Hem de mirar-ho tot. La setmana passada vam fer un partit complet i contra l'Albacete perdíem dos jugadors per sanció (Bernardo i Santi Bueno), un amb la selecció (Yoel Bárcenas), n'hi havia de tocats€ No és fàcil posar gent nova a cada partit. No són excuses però no podem tenir un onze tipus per les nostres circumstàncies. De moment ens està donant resultats. El primordial era guanyar a l'Albacete i estic molt content. Els equips amb ànima tenen vida i nosaltres en tenim. Creuré en ells fins a l'últim dia que estigui al club».

espectacular remuntada amb l'albacete. Sylla i Stuani capgiren un gol d'Ortuño per donar el segon triomf seguit al Girona. 1 Valery va tornar a ser titular contra els manxecs. F

2 Francisco donant indicacions des de la banqueta de Montilivi. F

3 Pablo Moreno disputant una pilota. F