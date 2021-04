Monchu i Juanpe seran baixa dissabte

Amb vuit jugadors amenaçats de suspensió era gairebé impossible que el Girona sortís sense cap sancionat ahir de Sabadell. Al final en van ser dos, Monchu i Juanpe, els que van veure la targeta groga i no podran jugar dissabte contra el Ponferradina a Montilivi (16.00). El migcampista cedit pel Barça va veure-la a la segona part, mentre que el central canari va ser amonestat per protestar una decisió des de la graderia. Juanpe, amb problemes físics, va entrar finalment a la convocatòria i va veure la cinquena targeta groga del curs. Això farà que Juanpe no pugui jugar dissabte i, de retruc, provocarà que tingui deu dies per recuperar-se bé abans del partit contra el Rayo Vallecano de la setmana entrant.

Amb Monchu i Juanpe sancionats, el Girona continua amb Santi Bueno, Gerard Gumbau, Aday Benítez, Ramon Terrats, Mamadou Sylla i Nahuel Bustos a una targeta de la suspensió. Sense Monchu, i amb Terrats i Gumbau al límit de la sanció, possiblement Cristóforo repeteixi a l'equip titular contra el Ponferradina per evitar perdre dos migcampistes de cop amb vistes a Vallecas.