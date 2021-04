Un bitllet per a l'últim tren pel «play-off» en joc

La rentada de cara que va ensenyar l'equip dimecres a Sabadell no va servir per sumar els tres punts. A la Nova Creu Alta, Girona va millorar moltíssim les prestacions respecte al matx contra l'Albacete d'ara fa una setmana en què es va aconseguir la victòria en dos cops de rauxa en l'afegit (2-1) malgrat fer un partit fluixíssim. Ara bé, només es va sumar un punt. És a dir, amb jugar bé, arribar i crear ocasions no n'hi va haver prou perquè els de Francisco encadenessin la tercera victòria i s'acostessin una mica més al play-off. La lògica diu que el que va passar contra l'Albacete no se sol repetir gaire sovint i, en canvi, acostuma a ser veritat que si el joc flueix i es trepitja àrea hi ha més possibilitats de guanyar. Així ho reconeixia ahir Francisco. El tècnic andalús confia que l'equip allargui la bona dinàmica de resultats que l'ha dut a sumar 8 dels últims 12 punts en joc amb dues victòries (Las Palmas i Albacete) i dos empats (Lugo i Sabadell). En aquest sentit, el duel d'avui agafa més volada encara perquè el visitant avui a Montilivi és el Ponferradina, el setè classificat. Això dona més transcendència a la cita perquè, en cas de guanyar, el Girona superaria els del Bierzo a la classificació i continuaria mirant el Rayo, a qui ha de visitar d'avui en vuit. Del partit de Vallecas però, ningú en vol sentir a parlar al vestidor de Montilivi. La tensió està totalment focalitzada en com fer mal un Ponferradina que ?arriba amb la intenció de continuar «somiant». Francisco té les baixes de Monchu i Juanpe, sancionats i de Pablo Moreno, que haurà d'estar, pel cap baix, una setmana de baixa per culpa d'una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta.

L'aposta dels tres centrals ha donat, sobretot, més llibertat i joc per dins al Girona els últims partits. No hauria de variar avui el tècnic l'esquema i Arnau podria repetir a l'eix amb Bernardo i Bueno. La baixa de Monchu pot ser coberta per Kebé o Terrats. Francisco espera un partit dur i físic i el malià podria tenir més opcions que el barceloní. Gumbau i Cristóforo es mantindran a l'equip. Als carrils podria haver-hi algun canvi i tant Calavera com Luna podria tornar a l'equip.

Qui té el lloc assegurat és Samu Sáiz. El madrileny va ser el far que va guiar el Girona a Sabadell i tothom confia que continuï així de connectat d'aquí a final de temporada. En punta d'atac, hi haurà Sylla mentre que Stuani, en principi, hauria de començar des de la banqueta.

Per la seva banda, el Ponferradina arriba sense Ríos Reina, Manu Hernando, Sielva i Gaspar Panadero, lesionats. Bolo, per contra, recuperar Paris Adot i podrà comptar amb Curro Sánchez al cent per cent.