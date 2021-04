El Girona tindrà en compte l'opinió dels socis per canviar el seu escut

El Girona anunciava ahir a la tarda que un cop finalitzi aquesta temporada posarà en marxa un procés consultiu amb l'objectiu de renovar l'escut de la entitat. D'aquesta manera, els socis podran dir-hi la seva sobre el disseny del nou emblema, cosa que no ha passat mai en els 90 anys d'història. El que es pretén és dur a terme una «evolució» de l'escut actual representant «millor» tots aquells «valors» del club, l'afició i el territori, però al mateix temps «mantenint l'essència blanc-i-vermella». La intenció és que s'estreni un cop comenci la temporada 2022/2023.

Aquesta consulta serà en format digital i se celebrarà durant aquest proper estiu. Quin serà el mecanisme? Encara s'ha de decidir del tot però el que està clar és que el Girona facilitarà als socis informació històrica sobre quins han sigut els escuts que s'han utilitzat durant els 90 anys d'història i de quin és l'origen dels elements que els composen. Un recull que ha comptat amb l'ajuda de l'escriptor i membre del consell assessor Josep Maria Fonalleras. Ara per ara no hi ha cap disseny decidit, ni res d'això. Simplement, s'han posat al damunt de la taula quins són aquells objectius que es volen assolir un cop es creï el nou escut. Es tindran en compte, i molt, tots els comentaris dels socis. Un cop hi hagi tot el recull, s'estudiarà si es fa una proposta en consonància als missatges que s'han arribat o si es presentarà més d'un disseny per després ser sotmès a votació. Això sí, pel que es va explicar ahir mitjançant un comunicat, es vol donar encara més importància al blanc i al vermell, fent encara més visible la paraula «Girona» que actualment es troba a la part inferior i sense tenir massa protagonisme.

Un retoc bastant «recent»

No va ser un canvi a gran escala, però fa menys d'una dècada el club apostava per donar-li un retoc a l'escut. Amb l'arribada de la temporada 2012/2013 i el llançament de la nova samarreta, la presentació de la qual es va fer a les escales de la Catedral de la ciutat, l'emblema del Girona havia variat. A la part més cèntrica, on hi apareixen representats els quatre rius, aquests deixaven de ser negres per tenyir-se de vermell. Un color que amb el pas del temps ha anat guanyant protagonisme. És així visible a l'estadi o també en la indumentària.