El Girona B arrenca la fase d'ascens a la Segona RFEF amb una victòria a Vilafranca

El Girona B ha començat amb bon peu el camí cap a la nova Segona RFEF. L'equip dirigit per Axel Vizuete s'ha imposat aquesta tarda al camp del Vilafranca (0-3), en el primer partit de la fase d'ascens. Els gironins han trencat la ratxa del conjunt local, que feia tres mesos que no perdia, després de superar el porter Casado amb un gol de Gonpi al contracop a la primera part. I un doblet de Pau Resta (min. 39 i min. 53). Abans, els blanc-i-vermells han vist com els n'anul·laven un altre per fora de joc (min. 15).

El club ha comunicat aquest matí que un futbolista del filial ha donat positiu per Covid-19 i està aïllat fent la quarantena al seu domicili, tal com marquen els protocols. Aquest cas s'afegeix als dos positius del primer equip.