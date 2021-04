El VAR s'inhibeix en un penal a Arnau i n'anul·la un que l'àrbitre havia concedit

El VAR ha tornat a ser el protagonista, negatiu, en un partit del Girona. Avui, per dos cops. I sense que a Las Rozas hi hagués l'inefable Perez Pallás. A la primera part Pulido Santana no ha vist una clara trepitjada a Arnau dins l'àrea i tot i que la repetició per televisió ha mostrat clarament l'acció, el VAR, amb Varón Aceitón, no ha intervingut.

A la segona part, i ja amb 2-1 al marcador, inicialment el col·legiat ha xiulat penal a favor del Girona per mans de Trejo. Era el minut 81, però el VAR ha convidat l'àrbitre a veure les imatges, i el canari s'ha fet enrere anul·lant la seva decisió. Les imatges mostren clarament les mans del jugador del Rayo, que en situacions semblants, han estat castigades aquesta temporada tant a Primera com a Segona.