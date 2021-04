El «play-off» s'allunya i el Girona s'indigna

Fa una dècada, el Girona dinamitava les seves opcions de jugar el play-off en una tarda agra a Cartagena. A la derrota (1-0) s'hi va sumar la indignació visitant per haver patit fins a quatre expulsions a mans del canari Hernández Hernández: Migue, Serra, Peragón i Despotovic. També va rebre Raül Agné, el llavors entrenador. Per emprenyar-se com una mona el mateix dia que veus com s'allunya la promoció no cal cap ball de targetes vermelles. N'hi ha prou amb un nul criteri del col·legiat de torn i les pífies d'un videoarbitratge que castiga o perdona d'una manera o d'una altra depenent del partit o l'escenari. Si a Vallecas va sortir creu va ser perquè el Rayo va capgirar el gol inicial de Santi Bueno, però també perquè Pulido Santana i el VAR van fer-la ben grossa. El reglament dirà una cosa, les converses entre aficionats aniran cap aquí i cap allà, però el que ningú no amaga és que Francisco Rodríguez i els seus futbolistes van abandonar la gespa ben emprenyats i amb cara de pomes agres. Una trepitjada evident sobre Arnau Martínez als primers compassos i unes mans d'Óscar Valentín. Totes dues accions, a l'àrea dels de casa. Cap va acabar sent penal. Suficient per no variar el rumb de la història tot permetent que el partit acabés amb un 2-1 final. El resultat frustra el Girona, capaç de passar per alt el munt de baixes que arrossega fent una actuació més que digna. Tant, que somiar amb el play-off sembla gairebé impossible. El sisè lloc ja és a sis punts i qui marca la frontera, el propi Rayo, té encara un partit pendent.

Focalitzar-ho tot en els dos possibles penals és potser fer-ne un gra massa, però una i altra acció, pel moment i pel que haurien pogut significar, expliquen part del que li va passar ahir al Girona a Vallecas. Allà s'hi plantava amb només 14 futbolistes de la primera plantilla. Set baixes arrossegava, el que tocava improvisar una línia defensiva inèdita. Francisco no va variar el dibuix de les últimes setmanes i al costat de Santi Bueno, l'únic central disponible, hi va col·locar Arnau Martínez i Antonio Luna, un lateral reconvertit. Tot i les circumstàncies, l'empenta dels primers 35 minuts va ser lloable. Temps amb arribades, un cert domini de la situació i fins i tot un gol. Però abans que Santi Bueno superés Dimitrievski amb un gran cop de cap, va arribar la primera jugada polèmica. Encara amb 0-0 en el marcador i una desena de minuts a la butxaca, Arnau Martínez era trepitjat dins l'àrea. Centrada passada al segon pal i allà que hi apareixia el jove defensa, incorporat a l'atac. Fran García, tot seguint la trajectòria de la pilota, va fer-lo caure clarament. Pulido Santana ho va passar per alt i ningú a càrrec del videoarbitratge el va avisar perquè s'ho rumiés, per si canviava d'opinió.

La polèmica arribava després de dues clares ocasions pel Girona, que va perdonar. Al 2, només començar, Yan Couto controlava i rematava dins l'àrea, amb tot de cares, estavellant la pilota al cos de Dimitrievski. El brasiler li treia el xut franc a Sylla, que ja tenia la canya a punt. El propi Sylla, pocs minuts més tard, no connectava una bona assistència lateral de Gumbau. L'inici era prometedor. Cap por i tota la confiança del món contra un Rayo que es veia sorprès, però que també ben aviat es posava a carburar. No hi havia treva i al 8 era el torn de Fran García. Entrant des del darrere, no va marcar perquè Juan Carlos va tapar molt bé el seu xut creuat. En la jugada següent, el porter posava els dits en el moment precís per rebutjar una passada perillosa a l'interior de la gran. Tot això, abans de la caiguda d'Arnau a l'àrea.

Sense temps per perdre, el comptador d'oportunitats seguia creixent. Al xut centrat d'Álvaro García li seguia el cop de cap de Sylla que no trobava porteria per ben poc. Després, entre Juan Carlos i el pal evitaven que el cacau de Bebé entrés i el porter havia de posar la mà instants més tard quan Trejo, tot i no tenir massa angle, provava fortuna. Només faltava el gol i per no trencar amb el que s'estava veient, se'n van encadenar dos de manera gairebé consecutiva. S'avançava el Girona. Ho feia a pilota aturada, un recurs que comença a rutllar aquesta segona volta. El murri Stuani va forçar una falta que va picar Gumbau a l'àrea, on Bueno rematava de cap a prop del pal, fent inútil l'estirada de Dimitrievski. Incapaç de mantenir l'avantatge com li havia passat fa poques jornades a Sabadell, l'equip va rebre l'empat massa aviat. Una jugada per banda esquerra va acabar amb una centrada a l'àrea, Juan Carlos no va poder refusar el primer remat i al segon pal Santi Comesaña s'avançava a Luna per connectar la pilota. El 6 del Rayo, amb una groga des de feia una pila de minuts, es va jugar la segona amonestació més d'un cop. Però no la va veure.

Remuntada i el VAR

La guspira dels primers 45 minuts es va apagar passat el temps de descans. El ritme va decaure. Al Girona se li van acabar les idees i el Rayo, tot i que se sentia dominador, no va ser tan insistent ni perillós. Una o dues marxes més es van reduir per donar pas a una estona sense massa intensitat. Poques arribades i quan n'hi havia, la defensa feia el que podia per arreglar-ho. Luna, per exemple, va refer-se de la badada en el gol de l'empat i va llançar-se al terra en el 59 tot evitant un mal major dins l'àrea. Va moure fitxa Andoni Iraola i un dels canvis va ser decisiu. Isi Palazón només feia sis minuts que estava al damunt de la gespa quan va culminar la remuntada pel seu equip. Amb Gumbau estès al terra tot reclamant una possible falta, el de Cieza va rebre fora de l'àrea i va etzibar una fuetada que va colar-se a la porteria després de picar al pal esquerre. Impossible per a Juan Carlos.

Calia reaccionar i Francisco va fer entrar Yoel Bárcenas i Nahuel Bustos, tot intentant una sacsejada. Quedava encara temps perquè l'àrbitre tornés a ser el centre d'atenció. Pulido Santana va xiular un penal per mans d'Óscar Valentín. Des del VAR li van dir que millor s'ho rumiés i que veiés les imatges. La pilota impactava clarament la mà del jugador del Rayo dins l'àrea, canviant la trajectòria inicial. Però res. L'àrbitre va canviar la seva decisió, esfumant-se la possibilitat d'un possible empat tot indignant el Girona. El play-off, ben a l'horitzó.