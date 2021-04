El VAR: un enemic històric que sempre apareix en partits claus

Deia Francisco Rodríguez dissabte al vespre després de la derrota a Vallecas que no creia que el VAR actués de manera «premeditada» perquè estava «segur» que no era així. El tècnic andalús, alhora, assegurava sentir-se «perjudicat» per les decisions arbitrals que van evitar que el Girona tornés de terres madrilenyes ben viu en la lluita pel play-off d'ascens. Van ser dues les accions polèmiques del partit i, totes dues, prou clares. La primera, una trepitjada de Fran García a Arnau Martínez dins l'àrea a la primera part que ni Pulido Santana va veure ni el VAR va avisar-lo que havia existit. L'àrbitre canari sí que va veure, per contra, les mans d'Óscar Valentín (m.81) que van tallar una centrada de Monchu. Tot i que Pulido va assenyalar penal, des del VAR van instar-lo a revisar la jugada i al final se'n va desdir. Dues accions polèmiques van acabar amb gairebé totes les opcions del Girona de lluitar per un bitllet pel play-off d'ascens. Arribar a la promoció no és impossible però els 6 punts d'avantatge més l'average i un partit pendent que té el Rayo sobre els gironins no convida a ser gaire optimistes. Un cop més, doncs el Girona va topar amb el VAR un dia decisiu, una situació que s'ha repetit tres vegades els últims anys i que han tingut un preu caríssim per als gironins.

El malson del Girona amb el VAR va començar en la temporada 2018-19 en el caixa o faixa contra el Llevant de la penúltima jornada de Lliga a Montilivi. Aquell dia, amb 1-1 al marcador, al minut 76 Del Cerro Grande va xiular un penal de Coke a Pere Pons i va expulsar el jugador dels valencians. Des del VAR però, van fer-li revisar la jugada i al final es va fer enrere en la decisió: ni penal ni expulsió. Poc després el Llevant faria l'1-2 i enviaria el Girona virtualment a Segona A. D'haver empatat o, guanyat, aquell partit el Girona hauria tingut opcions reals de salvar-se en l'última jornada. El VAR va tornar a creuar-se en el camí dels blanc-i-vermells la temporada passada en el pitjor moment. En el partit més transcendental del curs, la tornada de la final del play-off contra l'Elx a Montilivi, al minut 71 amb 0-0 al marcador, el VAR va alertar López Toca perquè revisés una falta de Stuani a Dani Calvo al mig del camp. Una acció castigada inicialment amb targeta groga i que ningú n'havia fet cas i ni l'Elx havia reclamat. L'àrbitre però, va fer cas al VAR, on hi era Pérez Pallas movent els fils, i va rectificar la decisió: va canviar la groga per una vermella i va expulsar Stuani. Sense l'uruguaià, el Girona es va quedar sense l'única arma ofensiva i va veure com l'Elx, en l'afegit evitava la pròrroga (0-1) i celebrava l'ascens a Primera Divisió a la gespa de l'estadi de Montilivi.

Decisions preses, totes dues, des de la sala de videoarbitratge, que van fer canviar la primera el que havia xiulat l'àrbitre principal en perjudici del Girona. Tant el no penal de Coke a Pere Pons del dia del Llevant com l'expulsió d'Stuani contra l'Elx són dues accions que van entrar directament a la història negra del Girona amb els arbitratges. En aquest cas però, van estrenar la història negra del club amb el VAR, que dissabte es va ampliar a Vallecas amb el penal no assenyalat de Fran García a Arnau Martínez i el penal xiulat inicialment per mans d'Óscar Valentín, que finalment no es va assenyalar. Les polèmiques de Vallecas s'afegeixen a d'altres decisions polèmiques d'aquesta temporada però no tan decisives com les de dissabte. En aquest sentit, recordava Francisco que enguany ja hi ha hagut força vegades que el VAR ha girat l'esquena al Girona. El partit del Mallorca a Montilivi (0-1) on, curiosament, Pérez Pallas des del videoarbitratge, va fer anular un gol a Pablo Moreno, no va fer rectificar l'expulsió de Ramalho i tampoc va alertar de la duresa d'una entrada de Ruiz de Galarreta a Sylla n'és un clar exemple. També ho són el gol anul·lat a Santi Bueno contra el Leganés amb 0-0 i, sobretot, amb el gol de Sadiq de l'Almeria que va suposar la derrota (0-1). El Girona encara espera les línies que va reclamar a la Federació que demostren que Sadiq estava en posició correcta al moment de rebre mentre que tampoc va quedar gens clar que Santi Bueno estigués en posició antireglamentària quan va marcar contra un Leganés, que acabaria guanyant per 0-2.

Una eina doncs, el VAR, de la qual a Girona no n'està gaire content perquè, sobretot en els partits decisius, ha escombrat sempre cap al cantó contrari. De tota manera, aquesta temporada, el Girona ha vist com algun cop el VAR també l'ha ajudat. Per exemple fa un parell de setmanes al camp del Sabadell, l'àrbitre va ser avisat que Sylla havia rebut una trepitjada de Jaime Sánchez dins l'àrea en l'intent de rematar. El col·legiat, que no l'havia vista, va revisar la jugada i decretar pena màxima favorable al Girona.