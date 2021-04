El Girona continua ben viu

Deia Francisco ahir que, malgrat perdre a Vallecas, l'equip estava en "un bon moment". No li faltava raó. El Girona necessitava una dosi de confiança per a tornar a creure en el play-off i l'ha aconseguida aquest vespre amb una plàcida victòria contra el Saragossa a l'estadi. Un triomf còmode, dels que feia temps que no es regalava l'equip, en què el patiment ha estat zero. Hi ajudat un penal per unes mans molt polèmiques de Jair només començar i que Stuani no ha desaprofitat. A partir d'aquí, tanmateix, el Girona ha tingut el control absolut del partit sense que el Saragossa hagi inquietat en cap moment Juan Carlos. Ja a la segona part, Bustos ha ampliat l'avantatge i Sylla ha arrodonit el marcador amb el 3-0 final. La nota negativa han estat les targetes a Bueno, Gumbau i Aday que els impediran jugar a Oviedo.

L'entrada de Juanpe per Luna ha estat l'única novetat a l'onze que ha introduït Francisco respecte al que va perdre a Vallecas dissabte passat. El tècnic ha mantingut la línia de tres defenses al darrere amb Arnau titular per cinquè cop consecutiu. De seguida s'ha encarat el partit per al Girona que va veure com López Toca no dubtava a xiular penal per unes discutibles mans de Jair Amador dins l'àrea. Una acció molt protestada pels jugadors visitants però que el VAR no ha rectificat. Stuani ha materialitzat la pena màxima per avançar els gironins ben aviat (m.6).

Els de Francisco han començat bé el partit imposant un ritme alt i entrant amb perill pels dos carrils. Stuani ha estat a punt de fer el segon a la sortida d'un córner però un defensa ha desviat la pilota. Intensos sense i atrevits amb la pilota, els gironins han tingut el control absolut del partit sense passar pràcticament cap ensurt llevat d'una acció de Nárvaez que es quedava sol davant Juan Carlos però no ha sabut controlar bé.

El Girona tenia el partit encartat però l'avantatge era mínim. Sylla ha estat a punt d'ampliar-lo només començar la represa amb una rematada dins l'àrea que ha atrapat sense problemes Christian Álvarez. El Saragossa ha fet entrar el jove davanter de 17 anys Iván Azón per mirar d'exigir més la rereguarda local. Francisco, per la seva banda, també ha retirat del camp Stuani per fer entrar Bustos. Precisament el davanter argentí ha estat l'encarregat d'ampliar l'avantatge al marcador. Bustos ha rematat de cap una centrada màgica de Gumbau amb l'esquerra al segon pal. L'argentí ha fet així, el seu segon gol de la temporada a la Lliga.

El 2-0 ha acabat amb les tímides intencions de remuntada del Saragossa. Tot i això, Juan Ignacio Martínez ha posat més carn a la graella amb Álex Alegría per buscar un gol que posés el Saragossa al partit. Només un minut més tard, Sylla ha decidit que ja n'hi havia prou i ha rematat una bona assistència de Couto al punt de penal amb el tercer. Ja no hi ha hagut temps per a res més. Només per confirmar que el Girona encara ha de dir l'última paraula en la lluita pel play-off.

GIRONA: Juan Carlos, Couto, Aday (m.60, Luna), Bueno, Juanpe, Arnau, Gumbau (m.74, Terrats), Cristóforo (m.74, Kebé), Monchu, Stuani (m.60, Bustos) i Sylla (m.85, Bárcenas).

Banqueta: Ortolà (p.s.), Samu Sáiz, Calavera i Gonpi.

SARAGOSSA: Christian Álvarez, Tejero, Nieto, Jair, Peybernes, Zapater (m.65, Eguaras), Adrián González (m.65, Bermejo), Francho, Toro Fernánez (m.46, Azón), Sanabria (m.82, Igbekieme) i Narváez (m.82, Alegría).

Banqueta: Vigaray, Ratón (p.s.), Acín (p.s.), Vigaray, Francés, Zanimacchia, Chavarría, Larrazabal.

GOLS: 1-0, m.6, Stuani (penal); 2-0, m.64, Bustos; 3-0, m.83, Sylla.

ÀRBITRE: López Toca (Comitè Càntabre). Ha amonestat Aday, Bueno, Gumbau i Luna (Girona) Toro Fernández i Tejero (Saragossa). VAR: Sagués Oscoz (Comitè Basc). ESTADI: Montilivi. Sense públic.