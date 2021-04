L'Espanyol es deixa dos punts a Almeria en fallar De Tomás un penal

L'RCD Espanyol no va poder deixar gairebé sentenciat el seu retorn a la Lliga Santander després de no passar de l'empat a un gol en la seva visita al tercer classificat, l'Almeria, mentre que el Leganés, quart, va ensopegar (1-1) a Butarque davant la Ponferradina i es complica les seves opcions de lluitar per l'ascens directe, en els partits que van tancar ahir la trenta-cinquena jornada de la Lliga SmartBank.

A l'Estadi dels Jocs del Mediterrani es van enfrontar el primer i el tercer classificats, separats per deu punts, mateixa distància que va quedar entre tots dos, però ja amb un partit menys en el compte enrere dels blanc-i-blaus per tornar a Primera. L'Espanyol va estar a prop de la victòria, però De Tomás va fallar un penal.