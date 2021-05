El Rayo perd a Sabadell i el Girona tanca la jornada sisè, dins del "play off" d'ascens

El Girona tanca la jornada sisè, en posició de play-off. La victòria contra el Tenerife dissabte a la tarda l'havia deixat cinquè, amb 58 punts, a l'espera dels partits de l'Sporting i el Tenerife. Diumenge els asturians van empatar a Leganés i van atrapar el Girona, amb 58 punts. Avui el Rayo ha caigut a la Nova Creu Alta (2-0) i es queda setè, amb 57.

Un gol d'Adri Cuevas al minut 52 ha avançat el Sabadell i en l'últim sospir de l'afegit Edgar Hernández ha fet el 2-0 definitiu aprofitant una errada de Dimitrievski quan els madrilenys ja anaven a la desesperada. Per tant, el Girona tanca la jornada 37 sisè, amb 58 punts, dins dels llocs de "play-off" d'ascens a Primera. A partir d'ara hi ha per davant cinc jornades apassionants, on l'equip de Francisco haurà de defensar aquesta posició de privilegi. Tal i com està la classificació sembla que Sporting (58), Girona (58) i Rayo (57) pugnaran per dos places, perquè amb Espanyol i Mallorca en situació d'ascens directe, Almeria i Leganés han encarrilat bé les seves opcions de promoció.

Els vallesans, que havien derrotat el Mallorca en la jornada anterior, s'aferren al somni de la permanència. A més ho han fet sobrevivint amb 10 més de mitja hora per l'expulsió d'Ozkoidi per una entrada a Trejo. La millor ocasió dels madrilenys ha sigut un remat de Guerrero que ha tocat el pal de Mackay. En l'última jugada Edgar Hernández ha sentenciat amb el 2-0.