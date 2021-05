«Cal encarar la situació actual amb la mateixa humilitat que el primer dia»

Francisco recuperarà Mamadou Sylla i Pablo Moreno pel partit de diumenge a Logronyo (18.15 h). Després d'atrapar el sisè lloc gràcies a una gran ratxa de resultats, el tècnic del Girona ha explicat que "cal encarar la situació amb la mateixa humilitat que el primer dia".

FEINA MENTAL

"Lògicament calia controlar-ho i ho hem fet des de bon començament. Tot i això, tenim gent molt intel·ligent que sap perfectament d'on venim i és conscient de la realitat. Queda molt encara. La sitaució en què estem és temporal, de moment, i cal continuar preparant el partit de diumenge com ho hem fet. Ens prenem el partit com molt important".



PLANTILLA

"Hem hagut d'anar lliberant les càrregues perquè ha estat una setmana llarga. Entenem que tothom estarà disponible i decidirem l'onze. Tothom té ganes de participar i això fa que el nivell pugi".



CONFIANÇA

"Més que mirar els rivals, el primordial som nosaltres. Així ho treballem. Som allà per mèrits propis, perquè guanyem i perquè sabem patir. Estem en el millor moment del curs a nivell defensiu i ofensiu. Les dades ho diuen. Ens fixem en nosaltres mateixos i arribar al final així seria molt bon senyal. Per tant, cal mantenir-ho. Cal centrar-nos en el Logronyès, que s'hi juga molt i serà molt complicat. Estem contents d'arribar en aquest moment de forma, però ja ha passat. Ara cal continuar-lo amb la mateixa dedicació i treball. Tant de bo pogueum acabar el curs en aqeusta dinàmica".



CLAUS

"La bona dinàmica ve per la feina, compromís de tothom. No només dels que juguen, de tots. No en sortirem d'aquí. No ho permetrem. Els jugadors ho saben i ho demostren al dia a dia. Avui hem parlat de la situació i el que ens ha dut a estar ben classificats ara ha estat ser molt honrats en la feina, saber què hem de fer cadascú i que tenim un rival que ens ho posarà molt complicat. La resta, no interessa. Som al moment més important de la tmeporada on volíem ser i toca continuar apostant pel mateix que fem: compromís i ser un equip ambiciós".



CANVIS

"Res. Podria dir que hem treballat més però, hem treballat igual perquè més és impossible. El club sap el moment on som, d'on venim i que tothom ha de sumar. Cal ser molt realistes i saber la situació on som i encarar-la amb la mateixa humilitat que ho fem des del primer dia. Sent conscinets de la dificultat que tindrà cada partit dels 5 que ens queden. La veritat és ni tan sols he mirat la classificació, tot i que sé que som sisens. No m'importa, només que l'equip estigui fort mentalment i sigui competitiu per continuar demostrant que tenim ganes i il·lusió".



UD LOGRONYÈS

"A la primera volta van agafar un bon coixí de punts amb sis victòries. Llavors van tenir més dubtes fins a l'arribada del mercat d'hivern on es van reforçar amb jugadors importants com Dani Pacheco i Nano Mesa. Ara estan a un bon nivell. A casa seva fa bé les coses i serà un partit complicat. Els tenim tot el respecte del món. Hi haurà fases en què haurem de jugar amb el marcador, però el plantejarem per sortir a guanyar des del minut 1. Tenen moltes virtuts en atac tot i que els costa fer gols".



RIVALS DE BAIX

"La setmana passada equips que juguen per evitar el descens van guanyar-ne de play-off o ascens directe. Tot està molt igualat. Tenim duels contra equips de baix que busquen el seu objectiu. El nostre és estar a dalt i per tant no mirarem el rival, sinó mirar què hem de fer nosaltres. Haurem de ser superiors al Logronyès".



CLASSIFICACIÓ

"Sé que som sisens, però de veritat que no he mirat la distància que hi ha entre el sisè, el desè...Sé que estem empatats amb l'Sporting i quen tenim un de mes que el Rayo, però de veritat, no enganyo i no sé més. L'únic que m'importa és que l'equip estigui preparat per guanyar diumenge. Que som sisens? Tant de bo. Ens queden 5 partits i si acabem com estem, seria una alegria per tothom. De moment, em fa estar content i orgullós de la dinàmica de l'equip. Això ens fa ser optimistes però sortir d'aquí seria equivocar-nos".



AVIAT EN PLAY-OFF

"Vam sortir de Vallecas a set punts. Era difiícil d'imaginar que hi entréssim faltant cinc jornades . Sóc molt realista i sí que sabíem que podíem arribar amb opcions al final, que és el que tots volem. Pot ser una sorpresa però no ho és; és fruit de la feina de tots els jugadors. L'objectiu és continuar i no baixar".



LA MILLORA

"Jugadors mai han deixat de seguir-nos. Quan hi ha resultats que no arriben, per a un entrenador és smolt important veure que la gent creu en tu i en el missatge. Mai he dit que no volguéssim estar a dalt, sinó que havíem d'arribar-hi amb opcions al final i els jugadors hi han anat. El canvi de sistema ens ha donat més possibilitats. Tot suma. Estic molt orgullós de tots i cadascun dels jugadors per ser en la situació que tots volíem".