El Girona posa la directa

Francisco no s'ha cansat de repetir durant tota la temporada que l'important és arribar a les últimes jornades «a prop» de les posicions de play-off d'ascens. El Girona no només hi és a manca de quatre partits sinó que ho fa en un estat de forma increïble. L'equip es planta embalat al tram final, i decisiu, de la temporada ahir ho va deixar ben clar amb una incontestable i contundent victòria al Nuevo Las Gaunas contra el Logronyès. Un triomf, el quart consecutiu, que confirma que els de Francisco van com un coet en aquesta cursa per un bitllet per la promoció. Totes li ponen ara a un Girona que ahir no en va tenir ni per començar contra un Logronyès que s'hi jugava la vida.

Feia temps, molt de temps, que el Girona no vivia un partit tan plàcid a domicili. Dos gols, a pilota aturada, d'Arnau i de Stuani a la primera part van deixar estabornit un Logronyès que, si bé és cert que Nano Mesa va perdonar l'1-1, no va tornar a crear perill fins en la jugada del gol de Rubén Martínez, ja en l'afegit. Abans, a la segona part, Stuani havia sentenciat de penal i Juanpe havia arrodonit la golejada. L'1-4 permet el Girona continuar una setmana més en posicions de privilegi, millorar l'average general i, sobretot, passar tota la pressió del món a l'Sporting i el Rayo que avui juguen contra Lugo i Leganés, respectivament. A l'horitzó queda el partit de dilluns que ve a Montilivi contra l'Sporting, un duel que pot marcar definitivament les opcions dels dos equips per entrar al play-off.

La victòria no semblava pas que hagués de ser tan fàcil. El Girona es temia un Logronyès amb el punyal a les dents i mossegant de bon començament. La necessitat de punts ho feia previsible però a l'hora de la veritat, els gironins van jugar a plaer pràcticament durant els noranta minuts. Malgrat tenir disponibles importants com Sylla i Samu Sáiz, Francisco es va decantar per repetir el mateix onze que havia superat el Tenerife la setmana passada (1-0) amb Bárcenas i Stuani en punta d'atac. Després d'uns primers minuts de tempteig amb alguna tímida aproximació del Logronyès, el Girona va treure petroli de la primera arribada a l'àrea rival. Va ser en acció d'estratègia en què Gumbau va posar la pilota al cap d'Arnau Martínez perquè superés Santamaría i fes el seu primer gol com a professional. El partit s'encarava ben d'hora per a un Girona que hauria pogut ampliar l'avantatge amb un cop de cap de Stuani a centrada de Bárcenas que va sortir llepant el palesquerre.

Amb l'avantage, els gironins semblava que tenien el partit mig controlat, però el Logronyès, sobretot quan apareixia Paulino de la Fuente generaven cert perill. O molt, com en una gran assistència seva va deixar sol Nano Mesa davant Juan Carlos però el davanter local va definir horrorosament. El Girona havia sortit d'allò més connectat i el gol encara li havia donat més confiança. La forta pressió dels de Francisco al mig del camp no deixava pensar els locals que, de mica en mica, es van anar diluint i alhora desanimant. La superioritat del Girona a la primera part va trobar encara més fruit, ja a les acaballes, gràcies altre cop a l'estratègia i a l'esquerra de Gumbau. Aquest va ser després d'un servei de córner que Stuani va rematar a plaer al fons de la xarxa de Santamaría.

La primera part no podia acabar més bé. El Girona havia repassat el Logronyès i tenia quaranta-cinc minuts per rematar la feina. El tècnic local va introduir un doble canvi (Sierra i Bogusz) per mirar de donar un altre aire a l'equip. No va funcionar. Més ben dit, el Girona no ho va permetre. Els de Francisco van tancar el partit ben aviat gràcies a una acció en què el VAR va haver d'avisar Sánchez López que Bobadilla havia trepitjat Stuani dins l'àrea. L'uruguaià no va perdonar i va superar Santamaría per fer el segon del seu compte particular i fer pujar el 0-3 al marcador. La superioritat del Girona màxima. El tercer gol dels gironins va fer que, definitivament, el Logronyès aixequés la bandera blanca i comencés a fer canvis pensant ja en la pròxima jornada. El Girona, mentrestant, continuava a la seva i Bárcenas va estar a punt d'ampliar el marcador. La rematada enroscada del panameny la va escopir el pal en el que hauria estat el quart de la tarda.

El tercer gol, o potser el segon, havia liquidat el partit. La darrera mitja hora va sobrar a un Girona que va dedicar-se a mantenir l'avantatge i a reservar jugadors. Francisco va fer descansar Stuani i Bárcenas primer i Franquesa i Gumbau després pensant en el que li espera a l'equip les pròximes setmanes, principalment, el partit contra l'Sporting d'avui amb vuit a Montilivi. Encara abans del xiulet final de l'àrbitre, la pissarra de Francisco va tornar a donar fruits i Juanpe, en el refús de Santamaría a una primera rematada de Sylla, va ampliar el marcador amb un cacau per l'escaire que va suposar el 0-4. Ja en l'afegit, i els locals van maquillar el marcador gràcies a una bona definició de Rubén Martínez. El somni de play-off continua, a poc a poc, agafant més to de realitat.