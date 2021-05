Amb 50 punts i la permanència virtual a la butxaca, el Màlaga rebrà aquest dijous el Girona instal·lat a mitja taula, sense massa en joc perquè no opta a la promoció ni tampoc perdrà la categoria. Ahir va perdre al camp de l’Oviedo i ho va fer per la mínima en un partit que no passarà a la història i que va enfrontar a dos equips que viuen realitats paral·leles. Va decidir un gran gol de Lucas al quart d’hora de la segona meitat. Sense massa joc al damunt de la gespa i amb força respecte, d’ocasions no n’hi van haver gaires. Sobretot després de l’1-0. Al tram final, el proter Dani Barrio va pujar a rematar un còrner tot intentant un empat que no va arribar. Un i altre equip tenen 50 punts.