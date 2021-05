La Junta General d'Accionistes del Girona ha aprovat aquesta tarda les dues ampliacions de capital anunciades fa unes setmanes. La primera es fa per compensació de crèdits als màxims accionistes per valor de 4 milions d'euros, mentre que la segona ja és monetària i s'acostarà molt als 16 milions d'euros. Els moviments serviran per estabilitzar i enfortir l'economia del club, que necessitava 8 milions per cobrir el pressupost d'aquesta temporada i que, a més a més, té el límit salarial sobre passat per molt.